Mar Venegas, de la Universidad de Granada, imparte en el Parlamento Europeo un taller sobre violencia contra la mujer

La necesidad de seguir trabajando en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el marco de la Unión Europea, haciendo especial hincapié en la educación es la principal conclusión del Taller El papel de la educación en la prevención de la violencia contra la mujer, organizado por el Parlamento Europeo, en el que ha participado la profesora Mar Venegas, directora del Departamento de Sociología de la UGR. La profesora fue invitada en su calidad de experta investigadora y docente en el ámbito de la educación para la igualdad y la educación afectivosexual.

Organizado por el FEMM Committee, la Comisión dedicada a los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género, perteneciente al Directorate for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, del Parlamento Europeo, en Bruselas, el taller fue coordinado por la presidenta del FEMM Committee, Evelyn Regner, miembro del Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.

En el taller participaron además de Mar Venegas, de la Universidad de Granada (España), Susanne Strand, de la Escuela de Derecho, Psicología y Trabajo Social de la Örebrö University (Suecia) y György Mészáros, del Instituto de Educación de la EötvösLorándUniversity (Hungría).

En el taller se puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el marco de la Unión Europea, haciendo especial hincapié en la educación formal dada la importancia de la escuela como agente socializador, y en la necesidad de comenzar a educar para la igualdad desde edades tempranas, que es cuando comienza a formarse el sujeto.

Mar Venegas, investigadora y docente en el ámbito de la educación para la igualdad y la educación afectivosexual, defendió en su ponencia la tesis de que, entre sus muchas contribuciones, la educación afectivosexual integral en la escuela es una estrategia fundamental para prevenir la violencia de género. Para ello, comenzó delimitando el alcance del género con algunos datos procedentes de estudios europeos y disponibles en el European Institute of GenderEquality, (se adjunta imagen).

Además, señaló que no es una coincidencia que todas estas formas de violencia se ejerzan principalmente sobre las mujeres, sino que se trata de un problema de desigualdad estructural que identificamos como desigualdad de género, y que está en el origen de lo que llamamos violencia de género. Y alertó de la gravedad de pretender confundir este concepto, que es un logro del feminismo, con conceptos como violencia doméstica, o violencia intra-familiar, tal como hizo Hazte Oír en una de sus campañas.

Junto a los esfuerzos del Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs del Parlamento Europeo en materia de educación para la sexualidad, Venegas identificó el trabajo del European Expert Groupon Sexuality Education y su defensa de la educación afectivosexual integral para desarrollar y fortalecer la capacidad de infancia y juventud para tomar decisiones conscientes, satisfactorias, saludables y respetuosas con respecto a las relaciones, la sexualidad y la salud emocional y física, lejos de alentar las relaciones sexuales tempranas, como señalan posiciones reaccionarias.

Venegas apostó por un modelo integral cuatridimensional, centrado en el género, la sexualidad, el amor y el cuerpo, para educar las relaciones afectivosexuales, como viene trabajando desde hace casi dos décadas. Para ello, aludió también a la apuesta de la Oficina Regional de la OMS para Europa, en que se identifican todos los temas involucrados en la educación sexual que pueden ayudar a promover una ciudadanía igualitaria y respetuosa desde la escuela para prevenir la violencia de género no sólo en la pareja, sino en la sociedad. Estos temas tienen que ver con la sexualidad, las emociones, las relaciones, el bienestar, los derechos, los valores y las normas sociales y culturales. Suponen dar información sobre el amor, la ternura, los sentimientos, el deseo, las amistades, la violencia, la religión, los medios de comunicación, etc. Promover habilidades relacionadas con la comunicación y una negociación respetuosa, la expresión, el establecimiento de límites y la búsqueda de ayuda, el manejo de normas conflictivas. El resultado debe ser la adopción de una actitud de aceptación de los sentimientos, de igualdad, de responsabilidad por uno/a mismo/a y por los demás, y de respeto por las diferencias.

Y terminó alertando a los parlamentarios y parlamentarias del FEMM Committee sobre el peligro que suponen los movimientos anti-género en toda Europa, que niegan la noción de género, hablan del género como una ideología y rechazan la posibilidad de impartir educación sexual en las escuelas públicas. Estas campañas cuestionan la autonomía del profesorado mediante amenazas y miedo y, con ello, suponen un atentado contra el género, la igualdad, la diversidad y, en definitiva, la democracia.

Pese a que estos discursos están presentes también en el Parlamento Europeo, el debate político posterior a las intervenciones de las tres ponencias del taller dejó ver un firme compromiso del FEMM Committee con las políticas de igualdad de género y con el relevante papel de la educación en ello.