Cármenes, un mercado para emires: hasta 3.300 euros el metro cuadrado

El mercado es fluido, siempre hay demanda, asegura el agente de SG, pero hay que tener en cuenta que su precio no es tan asequible como un piso en la plaza de la Romanilla. Es un mercado muy exclusivo para el que hay que estar especializado. Las claves de este mercado “es cuidar la presentación de la propiedad en la web ya que la mayoría de clientes se acercan al mercado vía internet” . Lo imprescindible es “hacer un buen reportaje fotográfico del inmueble, tener la exclusividad para poder explotarlo bien y moverlo bien entre los compañeros de Grupo Inmobiliario de Granada”, explica García.

El nivel de venta de casas en el Albaicín es superior al de cármenes , ya que el precio medio de las casas es de 300.000 o 400.000 euros mientras que el carmen no baja del millón. Los vendedores suelen ser familias antiguas de Granada, como sucedió con el carmen de San Agustín, y en la mayoría de casos, la venta se produce tras recibir una herencia.

En cuanto a los compradores, hace unos años predominaba el extranjero y en la actualidad es el inversor para apartamentos turísticos, en el caso de las casas. En el de los cármenes no existe especulación inmobiliaria, asegura García, quien los compra lo hace para vivir en ellos. Los compradores, de alto nivel adquisitivo, son sobre todo extranjeros (americanos, chinos y japoneses) aunque también se encuentra a veces a algunos españoles.

El mercado “está fenomenal en toda Granada” aunque es distinto cuando se habla de cármenes, continúa García. “Hay oferta y demanda pero no estamos hablando como en 2005 o 2006 que se vendía absolutamente todo”. En tres meses acumulan 90 ventas en el conjunto de la capital, mientras que en Albaicín, según los datos del Grupo Inmobiliario de Granada, se han vendido 7 propiedades en los dos últimos meses y de ellas, dos eran cármenes.

La zona más barata es el Albaicín alto, por encima de San Cristóbal, porque no tiene vistas. En cambio el sector más caro se sitúa en el Paseo de los Tristes o San Juan de los Reyes . Pero a veces la regla se rompe, ahora mismo hay un carmen en venta en esta última calle que aunque tiene de todo lo que corresponde a ese tipo de inmueble, no llega a los 800.000 euros.

Aunque el precio es alto, no todo el mundo que adquiere un carmen en el Albaicín es un emir de un país árabe, de hecho, el montante que pagó el noble qatarí es según Sergio García, dueño de la inmobiliaria granadina SG, totalmente “desproporcionado”. Con casi 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario del Albaicín, García señala que el carmen más caro que ha vendido en todo este tiempo, –ha vendido en torno a 30 en total– fue por 3 millones de euros y se situaba debajo del mirador de San Nicolás.

Mirar a la Alhambra desde un carmen cuesta hasta 3.274 euros el metro cuadrado . Las vistas en Granada se pagan al por mayor en el Albaicín, aunque al plus de esa panorámica se suman la cochera, el acceso rodado, tener jardín y piscina o una de las antiguas albercas.

El precio “desproporcionado” que puede pagar un jeque árabe

Para el dueño de la inmobiliaria SG, el precio que pagó el emir de Qatar por el carmen de San Agustín es desproporcionado, pese a los 6.000 metros del inmueble. “Yo no he escuchado esto en mi vida”, sentencia García, que además asegura que los cármenes más caros del Albaicín no alcanzan los 4 millones de euros. La venta realizada de manera privada entre la familia y el qatarí –despacho de abogados mediante– se conoció esta misma semana y dejaba detalles como el montante en millones de dólares: 17 en total. Este jeque árabe entre otras posesiones, es dueño de la cadena de televisión Al Jazeera, los Almacenes Harrods o fundador de Qatar Sport Investments, organización que posee el equipo Paris Saint-Germain FC. El emir, Tamim Bin Hamad al-Thani, llegó al trono del rico emirato de Qatar tras la abdicación de su padre, Sheick Hamad Bin Khalifa al-Thani, en el año 2013.