Vicente Azpitarte: "Haber sido embajador de la capital demuestra mi interés por ayudar a la provincia"

Ha cambiado los 'pajarillos' de Twitter –aunque afirma que sigue siendo tuitero y que el borrado de su cuenta fue para "romper" con su vida de periodista y centrarse como político– por las gaviotas del PP, un partido al que lleva ligado 17 años en los que siempre ha formado parte de su estructura provincial. El que fuera jefe de Deportes de Libertad Digital-esRadio y director del programa radiofónico Tirando a Fallar, Vicente Azpitarte (Granada, 1983), es el número uno del PP al Senado por la provincia.

–¿Por qué decide dejar los micrófonos de radio y entrar en política?

–Me considero una persona muy comprometida con España y con Granada y, sobre todo, que era político antes que periodista. Simplemente lo que hago es volver a mis inicios y trabajar en algo que me apasiona, que es vocacional y por tanto no lo dudé en cuanto recibí la llamada. Creo que era el momento de dar un paso adelante, sobre todo en un momento clave en la historia de nuestro país.

–Se ha hablado mucho que es una decisión impuesta desde Madrid y que en Granada había otras propuestas...

–Siempre he formado parte de la estructura provincial del PP desde que me afilié hace 17 años. He mantenido magníficas relaciones tanto con el presidente provincial, Sebastián Pérez, como todo su equipo, por tanto no soy una persona ajena a la estructura provincial.

Por circunstancias profesionales me tuve que marchar a Madrid hace una década. Allí he fraguado gran amistad con Pablo Casado al que ayudé para que fuera presidente del nacional del partido porque tanto el PP como España necesitaban su liderazgo. Es cierto que en este caso han sido el presidente nacional y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, los que han decidido apostar por mí.

–Después de tantos años fuera ¿se puede tener conocimiento de las necesidades reales de Granada?

–Mi conexión con Granada ha sido continua. No me marché a Madrid y me olvidé de Granada. De hecho he tenido el orgullo de ser nombrado en dos ocasiones embajador de honor de la ciudad y siempre he tratado de conectar los intereses de Granada con los nacionales y, sobre todo, ayudar a paliar necesidades de la provincia.

–¿Qué necesita Granada?

–Granada ha sido adelantada por la derecha con el mando de la izquierda, que ha sido la que ha decidido arrumbarnos en los últimos años en un puesto en el ranking nacional que no nos merecemos. Han sido los gobiernos del PP los que sí han apostado por dotar presupuestariamente a la provincia.

Habitualmente se habla de grandes infraestructuras como las canalizaciones de Rules, la necesidad del litoral, la Segunda Circunvalación, la llegada del AVE... Y esas infraestructuras son fundamentales para la provincia pero ya deberían estar en marcha. Creo que vengo, además de a ayudar a los diputados a reactivar esos proyectos, a aportar otras cuestiones que permitan colocar a Granada donde se merece.

–A ojos de muchos los retrasos del AVE son culpa del PP...

–Hay dos cuestiones fundamentales para entender lo que ocurre con el AVE: primero que el Gobierno de Mariano Rajoy, en los peores años de la crisis fue el que situó a Granada en los primeros puestos de inversión en infraestructuras a nivel nacional, no sólo con el AVE, sino también con la A7.

En segundo lugar, una cuestión numérica. Desde que se termina la obra del AVE y se empiezan las pruebas han pasado tantos meses que hemos superado la media nacional de pruebas para que el AVE esté en marcha. ¿Por qué seguimos sin fecha real para la llegada del AVE? Porque existe un interés electoral por parte del PSOE.

–¿Qué opina de Vox y de las 'fugas' del PP hacia él?

–Es lógico. Creo que ha habido muchos militantes y votantes que en su momento dudaron del proyecto del PP, pero ahora a todos ellos hay que decirles que aquí está el verdadero PP, que Pablo Casado lidera el futuro del partido con un presente muy importante para nuestro país, con el mensaje que ellos reclamaban cuando estaban en el PP.

Vox es un partido que está naciendo, sólo conocemos la representación que tiene en el Parlamento de Andalucía y no qué va a hacer en el plano nacional. Sí que nos están escandalizando algunas de las declaraciones que están haciendo y son los mismo militantes o simpatizantes de Vox los que se están desencantando con los mensajes que están lanzando en estos momentos.

“Vox es una realidad que está ahí y no se puede obviar, pero tampoco es la realidad de nuestro país"

–Igualmente hay quienes dicen que va a hacer mucho daño al PP porque comparten algunas ideas. Por ejemplo, la de la unidad de España que defendieron juntos en la manifestación de Colón, ¿usted fue?

–Estuve comprometido con mi país. Fue un momento clave. Esa manifestación provocó que el traidor a España Pedro Sánchez decidiera convocarnos a las elecciones, que era lo que estabamos reclamando desde la plaza de Colón. Vox es una realidad que está y no se puede obviar, pero tampoco la realidad de nuestro país. Tenemos que volver a un bipartidismo estable, pero sobre todo a una situación para que los simpatizantes de Vox entienda que el PP es el gran valor seguro.

La gente sabe de lo que es capaz el PP, sabe cómo gestionamos, cómo apostamos por la unidad nacional y cómo en tiempos de crisis apostó por Granada. Nada de eso sabemos de Vox. Sabemos que tienen intenciones o ideas, mejores o peores, pero no han tenido capacidad de gestionar nada. Además, algunos de ellos parten del PP, por lo que ya sabemos que ahí es donde está el PP: dentro del Partido Popular y no fuera.

–Pero ese desencanto puede venir porque la gente no veía esa idea de PP que dice, ¿se ha regenerado entonces?

–Acabamos de salir de un proceso de elaboración de listas con una renovación del 80% a nivel nacional. Más regeneración o renovación no se puede hacer. Y todo eso sin olvidar la carga ideológica que ahora sí que tiene el PP. Durante unos años se destacaba por la gestión y por cómo Mariano Rajoy había sido capaz de sacarnos de la crisis en un momento durísimo para la historia del país.

Ahora nos encontramos en un momento en el que el PP tiene una ideología: somos liberales y eso implica que nos centramos en las preocupaciones económicas de la gente, en la forma de gestionar, y otorgamos a cada uno libertad en su toma de decisiones, defendemos la unidad nacional, la familia y la gente ahora sí que distingue al verdadero PP porque somos un valor seguro.

–En el caso del Senado, el PP siempre ha sido 'rey' pero de cara al 28-A las encuestas dan que esa hegemonía podrían perderla...

–Eso es un problema, pero no sólo para el PP sino para España. Durante años la gente decía que para qué servía el Senado, que lo cerráramos, pero lo que no sabía es que la Constitución nos guardaba una herramienta que en un momento tan importante nos iba a servir para contrarrestar el verdadero golpe que se está viviendo desde Cataluña. Los que decían que el Senado no servía para nada, ahora se dan cuenta de que es el Senado el que será capaz de parar el golpe implantando un 155 duradero y fundamental.

–¿Qué opina de la nueva Junta de Andalucía?

–Es evidente que están llegando una brisa nueva magnífica desde Sevilla que además llega hasta Granada con el gran trabajo que está haciendo la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que está situando a Granada donde se merece en el plano regional con su trabajo.

Lo que ocurrió el 2-D no es sólo una apuesta firme por Juanma Moreno en el gobierno de la Junta, sino la demostración de que 400 mil socialistas se quedaron en su casa porque por responsabilidad con Andalucía ya no podían aguantar más un gobierno socialista con millones mal gestionados.

"Venimos de unos años de bloqueo en los que no se ha apostado por Granada"

–¿Y sobre La Gran Granada y Sebastián Pérez?

–Me parece un proyectazo. Tenemos al gran candidato a la alcaldía. No hay nadie en la carrera electoral municipal que conozca la ciudad como la conoce Sebastián Pérez y nadie conoce mejor como los granadinos a Sebastián Pérez para saber que él va a ser el gran alcalde de Granada.

Venimos de unos años de bloqueo en los que Granada va a ser una ciudad menor, en la que no se ha apostado desde el Ayuntamiento por darle brillo a la ciudad. Sólo la lectura de los proyectos de Sebastián Pérez permiten ilusionarnos con grandes proyectos de infraestructuras, turísticos y a nivel cultural.

–¿Y cree que esos proyectos son viables?

–Sí, porque no son proyectos que competan exclusivamente al Ayuntamiento, pero en este momento concreto de la historia de nuestro país sí que van a poder llevarse a cabo con la conjunción política del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y del próximo Gobierno de Pablo Casado. Es el momento de apostar por esos proyectos grandilocuentes que nos van a llevar a tener una gran Granada.

–Antes ha comentado su doble nombramiento como embajador de Granada. El título lo revalido con Francisco Cuenca y ahí usted se desmarca del anterior alcalde, José Torres Hurtado, que era del PP...

–Hubo mucha gente que se demarcó, pero no por una cuestión personal o política, sino porque había que permitirle que se defendiera ante los tribunales y que tuviera tranquilidad para poder trabajar en la causa que le afectaba. Creo que va a ser capaz de demostrar que no hizo nada y su Gobierno quedará sin mácula y él habrá dejado un gran legado para la ciudad de Granada.

El hecho de que me otorgara el segundo título de embajador el alcalde socialista demuestra que mi conexión con Granada no ha sido por intereses políticos sino por un interés de ayudar a la capital y a la provincia, de mirar por Granada y no por quiénes estaban gobernando.

–Hay un dato curioso: Francisco Cuenca era entrenador de baloncesto; Pedro Sánchez, jugador; Pepu Hernández, seleccionador; en la candidatura de Granada, está Carlos Díaz, exvipresidente de la Fundación CB Granada; y usted siempre ha estado muy ligado al baloncesto. ¿Es el deporte de moda en política?

–No sabría decirte si es así o no, pero está claro que lo del baloncesto sabemos jugar en equipo. Sabemos realizar transiciones rápidas como la que ahora necesita Granada para crecer y tenemos la capacidad de reconocer dónde está el aro, dónde está el objetivo para focalizar las necesidades de la ciudad, de la provincia, en el marco nacional, que es donde espero estar tras obtener la confianza de los granadinos.

El baloncesto nos ayuda a todos. Tengo claro que todo lo que aprendí, no sólo en el baloncesto, sino en la comunicación baloncestística como jefe de prensa de la selección, me va a servir ahora para poder llevar a cabo mi tarea, como espero obtener así, la responsabilidad de ser senador de España.

–Ha dicho que "el baloncesto nos ayuda a todos" y eso también se dice de feminismo. ¿Es usted feminista?

–Creo en una igualdad absoluta. No es un debate ideológico, es un debate real que hay en la sociedad y tenemos que apostar entre todos por una igualdad plena. No es una cuestión ni de feminismo, ni de estar en contra, sino de apostar por las personas, sean del sexo que sean, apostar por el talento y por la libertad.

–Lo que sí era, al menos hasta hace poco más de una semana, es muy tuitero y de un día para otro desaparecen más de 20.000 tuits. ¿Por qué?

–Porque he cambiado de vida por completo, pero sigo siendo tuitero. Durante la última década he trabajado un personaje en redes sociales que no se correspondía con la realidad de mi persona. No era una selección de tuits, sino que fue un borrado completo de mi cuenta. Consideré que era el momento de hacerlo. Rompía con mi vida anterior de periodista y me centraba como político en las necesidades de los ciudadanos.

–Eso también podía ser un escudo para que no le ataquen, si había alguna declaración suya...

–La verdad es que no me he metido nunca en temas espinosos de política. He hablado mucho de deporte. He podido quemarle mucho la sangre a mucha gente pero sin duda porque las redes sociales para mí eran un juego. Lo que yo había hecho hasta ahora era un juego en redes sociales y ahora toca hacer política activa, la realidad de la calle.

Creo que era necesario para romper por completo y marcar una enorme diferencia entre mi personaje como periodista en redes sociales o en los medios en los que he trabajado, y el privilegio que tengo ahora como político para intentar trabajar por los granadinos en el Senado de España.

–Como periodista deportivo se decía que era muy crítico con el Granada CF, ¿cómo es esa relación ahora?

–No es cierto. Mi padre fue vicepresidente del Granada CF cuando yo era un niño y viví el Granada desde las entrañas del propio club. Siempre he apostado por el deporte granadino. No hay cosa que me haga más ilusión cuando llega el fin de semana que ver al Granada.

Cuando he estado en Madrid he tratado de seguirlo todos lo fines de semana por televisión y ahora que pasaré mucho más tiempo en Granada espero acudir a Los Cármenes y ayudar a esa tan ansiada vuelta a Primera, donde se merece estar.

–Con el que de sobra es conocida su buena relación es con el Real Madrid. Incluso lo felicitó Florentino Pérez, ¿qué le dijo?

–Es verdad que como periodista en Madrid me ha tocado tener mucha relación con todo el mundo del deporte y Florentino Pérez ha sido una persona a la que conocía desde que era un bebé, por unos meses en los que, por cuestiones familiares, me tocó vivir en Madrid y me recibió con los brazos abiertos cuando volví. He tenido el privilegio de trabajar junto a él en Real Madrid Televisión.

Es una persona muy importante para este país por todo el trabajo como empresario que ha podido desarrollar desde un ejemplo empresarial como es ACS, pero sobre todo lidera uno de los grandes baluartes de la Marca España como es el Real Madrid. Creo que lo que Florentino Pérez ha hecho en el paso de los años por España es algo que se le reconocerá con el paso del tiempo.

–Y si hay que elegir, ¿Real Madrid o Granada CF?

–España, con el trabajo del PP en el Senado, con el 155 que eso es lo importante en estos momentos.

–Entonces, ¿el PP está jugando sobre seguro o Tirando a fallar?

–(Risas). Sin duda somos un valor seguro. Yo ya dejé de tirar a fallar y ahora apuesto seguro por el PP que apuesta a su vez por España, por los granadinos y sobre todo por la unidad nacional en un momento clave en nuestro país.