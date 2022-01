Del Virgen de las Nieves de Granada a Australia

Javier Lacorzana Rodríguez (Granada, 1992) ha comenzado 2022 con una mudanza a lo grande. Vive a diez minutos del que será durante un año su lugar de trabajo, el Sydney Eye Hospital. “Tengo que vivir cerca del hospital por las guardias”, explica. Tendrá a tiro de piedra el mismísimo corazón de la ciudad australiana, la Ópera de Sydney. Nacido en Granada y criado en Motril –donde estudió en el Colegio Santo Rosario y el Giner de los Ríos–, se ha ido a la otra punta del mundo. Ya ha comenzado su aventura australiana y promete que será temporal. “Tengo en la mente volver. Uno tiene que ser agradecido con quienes le han ayudado”. El objetivo de esta estancia es aprender con “los mejores” médicos oftalmólogos australianos las técnicas de trasplante de córnea y regresar a Granada para aplicar esa técnica. En Sydney “haré entre 40 y 60 trasplantes”. Cuando haya madurado la técnica, vendrá a Granada con la intención de aplicarla. “Hay un hueco” en ese tipo de operaciones asegura. “Hay una demanda y pocos profesionales que puedan hacerlo”.

De forma muy sencilla Javier explica que la córnea cuenta con cinco capas superpuestas. Una encima de la otra: epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. Cada una con un grosor que, ya pueden imaginar, es mínimo. Micras. Hasta hace relativamente poco el trasplante suponía la sustitución de las cinco capas. Pero ahora es posible reemplazar únicamente dos, o una, en un procedimiento bautizado como DMEK. La ventaja es que gran parte de la córnea se mantiene intacta –se actúa en aquella parte que está dañada–, lo que reduce el riesgo de rechazo.

“Siempre he querido ser oftalmólogo”, reconoce Lacorzana, que destaca por la seguridad con la que se expresa. Eso de la medicina fue totalmente ir contracorriente en su familia. Su madre, Lydia, es ingeniera Química. Su padre, José Javier, y sus hermanos, Julio y José Luis, son los tres ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Julio –que ahora trabaja en Londres– fue el mejor de su promoción, destaca Lacorzana. “Mi hermano es mi ejemplo”. José Luis ejerce en Washington.

En el momento de decidir su futuro profesional pesó la experiencia vivida muy cerca: sus abuelos se quedaron ciegos y aquello le marcó. “Desde primero de carrera sabía lo que quería”. Su determinación le permitió entrar en Medicina primero, terminar, realizar su residencia en el Virgen de las Nieves y cuajar un currículo excepcional.

Fue premiado por el hospital como uno de los tres mejores mir de su promoción, el primero por la especialidad médico-quirúrgica y quirúrgica. Ha sido becado por la Sociedad Andaluza de Oftalmología, el Colegio Oficial de Médicos y la Sociedad Española de Oftalmología para realizar rotaciones en el Clínic de Barcelona y la Fundación Mediterráneo de Valencia.Ahora, ha obtenido una beca para la subespecialización por parte de la Sociedad Española de Oftalmología que le permitirá ira al Departamento de Córnea del Sydney Eye Hospital, dedicado únicamente a los ojos, “algo que aquí no existe”. Para obtener esta estancia en Australia –es el primer residente del Virgen de las Nieves que ha conseguido esta fellow– ha competido con médicos a nivel internacional.Con 29 años, es además el más joven al que le han concedido esta estancia en la presente convocatoria. Para llegar hasta aquí ha hecho valer su currículo y su proyecto de investigación doctoral sobre tejidos biológicos sobre superficie corneal.

“Sabía lo que quería hacer”, explica a través de videollamada –toda precaución es poca antes de viajar a Australia–, al tiempo que subraya la necesidad de avanzar en su formación en el extranjero, aunque tiene claro que no comparte la idea de que “lo de fuera es mejor. Eso no es así”. “La idea es promocionar, voy a aprender y me van a enseñar los mejores de Australia”. Será el primero que sale del Virgen de las Nieves con este destino con el objetivo de “iniciar una cadena”. Sobre lo que aprenderá allí, espera que permita dar un“salto cualitativo.Sí lo daremos”.

En equipaje lleva el máster en Ingeniería Tisular que realizó en la Universidad de Granada –donde se graduó en Medicina– y sus estudios de doctorado bajo la tutela de Antonio Campos, catedrático de Histología UGR y vicepresidente de la Real Academia de Medicina, y José Luis García Serrano, oftalmólogo del PTS, para quienes sólo tiene palabras de agradecimiento. “Invertir en I+D es el futuro, podríamos intentar hacer como en otros países” que tienen como prioridad la ciencia, explica.

Sus inquietudes y capacidad le han llevado a ser el primer andaluz presidente de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE), entidad que pertenece a la Sociedad Española de Oftalmología. En el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén), donde ha trabajado desde mayo de este año, Lacorzana implantó por primera vez en ese centro una válvula de Ahmed, un dispositivo para curar el glaucoma.