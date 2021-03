Vístete con la seguridad de un león: Conoce Mostylion

Muchos piensan que la moda es vanidad, pero lo que realmente no saben es que es todo lo contrario. La moda puede reforzar la seguridad de alguien, además de adaptarse a su estilo de vida. Es por esta razón que la marca de ropa Mostylion ha llegado para presentarnos lo mejor en moda sustentable para el hombre.

Nace de la mano de 4 jóvenes, es por esto que el único requisito para usar esta marca es tener el espíritu joven. Mostylion propone una nueva línea de ropa que es única como cada persona y que promete hacer sentir a quien la usa con espíritu renovado y fuerte, tal cual como el de un león.

Además de haberse atrevido a lanzar una línea de moda, Mostylion ha querido contribuir con el ambiente utilizando materiales orgánicos. Cabe destacar que a todo esto se suma la grave situación de España con la pandemia, es decir este emprendimiento nos está demostrando que las dificultades no detienen a los que quieren salir adelante.

Dato curioso: todos los productos de Mostylion son 100% hechos en España, de este modo esta marca apuesta por lo hecho en casa.

En la unión está la fuerza. El otro lema deMostylion

Esta marca no solo ha hecho una línea de ropa para ser vendida, sino que más bien ha creado una prenda que alguien pueda utilizar para identificarse con un grupo. Es decir, los que usan esta ropa es porque se sienten parte de un movimiento juvenil con ganas de conectar con otros, apoyarlos, y a su vez mantenerse actualizados.

La receptividad del público español ha sido grande,debido a que Mostylion no solo está uniendo a jóvenes emprendedores a través de su página, sino que también lo está haciendo en toda España ofreciendo servicio de envío gratis a todo el país. Además, gracias a todo esto, su popularidad ha crecido contando con la gran suma de más de 99k en Instagram.

Ser libres y exitosos, esa es la sensación que buscan los creadores de esta marca para quienes adquieren sus prendas. Es por esta razón que no se limitaron a confeccionar una prenda sino que están trabajando en un concepto que crece y se alimenta con la energía de todos los jóvenes que optan por superarse.

Mostylion es una ropa adecuada para los emprendedores que quieren estar a la moda sin perder su comodidad. Hoy en día ser emprendedor ya no es igual que antes cuando se comparaba con los empresarios.

Para los que quieren superarse se acabaron las oficinas y empezaron las aventuras. Una persona que emprende es una persona que en un momento puede estar en un café cerrando un trato, y en el otro puede estar en la calle haciendo una sesión de fotos.

Es por esta razón que necesita de una marca que lo haga sentir seguro en cada situación. Además en cada confección se ven cambios que se van adaptando a las necesidades.

Los creadores de Mostylion saben lo difícil que es emprender, por eso crearon una marca que hiciera que todos los que coincidan con valores como el trabajo y el avance puedan identificarse. Además deencontrarse dentro de una comunidad para solucionar en conjunto sus inquietudes, y así fortalecer la lucha por sus metas.

Gracias a la creación de esta marca ahora puede existir un grupo de personas que compartan los mismos intereses y además estar representados en su ropa con una frase muy positiva: Sé un león.

Mostylion: un lanzamiento por todo lo alto

Además de sorprender a todos con su energía juvenil,la marca de ropa Mostylion ofrece la posibilidad de personalizar cada una de sus prendas. Por ejemplo, si tú quieres adquirir una sudadera puedes llevarte la grata sorpresa de ver en ella tu nombre y la frase “is a lion” para identificarte como una persona perseverante.

Por si fuera poco, la gran receptividad que tuvo en el público el lanzamiento de esta marca de ropa también hubo un revuelo en la prensa.

Varios de los más importantes portales noticiosos de España relataron el lanzamiento como: “Una comunidad de emprendedores digitales” (Antena 3) “Mostylion lanza una colección de camisetas y sudaderas sostenibles” (ABC) “Mostylion, la comunidad de emprendedores digitales” (¡Qué!) “Mostylion, una comunidad de emprendedores digitales que marcará tendencia. (El Español)

Mostylion ha llegado para demostrarnos que la moda no solo está en las pasarelas y que la energía juvenil no tiene fecha de expiración. No es solo una línea de ropa, también es un espacio para todo el que quiere emprender y conseguir una comunidad en la cual apoyarse.

Para esta marca ser joven es estar a la moda, mantenerse informado, evolucionar y apoyar a otros a hacerlo.