Así vive Vox Granada la noche electoral del 19J en Andalucía: decepción a pesar de subir casi 18.000 votos

Vox ha pasado de 46.952 sufragios en la provincia a 63.771. Podría ser la gran triunfadora de la noche pero la sensación en la formación derechista es de decepción. Optaban por entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía y no lo han logrado a pesar de que en Granada ha logrado los mejores resultados de su historia al contar con la alicantina Macarena Olona como cabeza de lista a San Telmo.

La sede de Vox en el Paseo del Salón vivió con tranquilidad el recuento con cerca de una veintena de personas en su interior, sin convocatorias ni fiestas, ya que la cabeza de cartel, Macarena Olona, siguió el recuento desde Sevilla. Era como si no hubiera elecciones para Vox en Granada a pesar de lo que había en juego y la expectativa creada. No se vio apenas movimientos alrededor de la sede donde estuvo al pie del cañón el número 2 en la lista por la provincia Ricardo López. Algo tuvo que ver que el partido informara a los medios en Granada no habría ningún tipo de declaración ni acto electoral con carácter provincial.

Las caras de los interventores llegando a la sede para dejar las actas son el reflejo de un resultado que no ha colmado, ni de lejos, las expectativas creadas antes y durante la campaña para estas elecciones andaluzas. A pesar de ser más de 15.000 más, los pronósticos eran mejores. El partido al menos decidió abrir las puertas de la sede de Granada a los periodistas para tomar recursos, aunque no para ofrecer valoraciones. Pero en el ambiente pesaba la misma sensación agridulce de mejorar resultados pero no estar en el Gobierno.