Vox busca hacerse con un archivo de padres a favor del pin parental

En la página web de Vox se puede descargar el documento del pin parental que el partido de Santiago Abascal pretende que los padres entreguen a la dirección de los centros escolares para que se informe a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres. Y concretamente, "para evitar que la ideología de género siga propagándose impunemente entre los menores y que se nos permita como padres decidir si queremos, o no, que a nuestros hijos se les eduque en ideología de género". Pero este documento es como tirar un mensaje al mar dentro de una botella, ya que los centros simplemente recogen este tipo de solicitudes y no tienen que reenviarlas a la Delegación de Educación. Eso sí, Vox pide que los padres que entreguen este documento les remitan una copia por fax, indicando el nombre del padre y de la madre y de cada niño. También recomienda que, en caso de que el centro escolar se niegue a recepcionar el documento, se acuda acompañado de un abogado. Una iniciativa que, de paso, servirá a la formación para poder hacerse con un valioso archivo de padres que reclaman el pin parental.

En el documento se alude a la posibilidad de que el estudiante "pueda ser adoctrinado" contra los "principios y valores morales" de la familia, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y "clases sobre ideología de género, así como una "educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas".

Por esta razón, el documento de Vox destinado a los padres pide a la dirección que informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a uestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad", que puedan resultar "intrusivos para la conciencia y la intimidad" del hijo.

Y respecto a las actividades, piden una descripción de los contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. "De no contar con dicha información previa y sin mi autorización firmada previamente a su impartición, le solicito como director del centro, que exima la asistencia de mi hijo/a a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante la impartición de la citada actividad", según reza en el documento de Vox, que tenía previsto instalar este sábado una mesa informativa sobre el pin parental en Puerta Real, que finalmente se ha suspendido por la lluvia.

En todo caso, los proyectos educativos los aprueba cada centro en el Consejo Escolar, donde ya existe una representación del Ampa del centro y del resto de las familias.