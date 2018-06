Vox se desmarca del juicio al presidente del partido por "estafa continuada"

Vox se desmarca del próximo juicio al presidente provincial "en funciones" del partido en Granada y asegura, según una comunicación a este periódico, que pertenece al "ámbito privado" de Ignacio Nogueras. Además, el Grupo Municipal del PP exige al líder de Vox en Granada que abandone sus responsabilidades al frente de este partido político en la provincia al considerar que está "absolutamente inhabilitado" para representar a los ciudadanos, después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial haya ordenado el inicio de juicio oral contra el presidente provincial de Vox por un delito de apropiación indebida.

El concejal del PP Francisco Ledesma considera que el líder de Vox "no puede permanecer un segundo más al frente de sus responsabilidades políticas" tras conocerse que la Fiscalía solicita para él una pena de dos años y tres meses de prisión por un delito de estafa continuada al apropiarse presuntamente del dinero de un cliente que recurrió a su empresa de consultoría para realizar trámites tributarios.

"El presidente de Vox ha ido vendiéndose por Granada como un azote de la corrupción, como el quijote de la política que arremetía contra los malvados representantes públicos carentes de decencia, y ahora resulta que el adalid de la honestidad se dedicada presuntamente, y según la Fiscalía, a quedarse con el dinero de sus clientes", señaló Ledesma.

El Grupo Municipal del PP siempre ha sostenido que la personación de VOX en determinadas causas judiciales respondía a un interés personal de promocionar la figura de Ignacio Nogueras, más que a la búsqueda de la verdad judicial, "prestándose sin escrúpulos al juego del PSOE y del alcalde Francisco Cuenca para lograr imputaciones artificiales que impidiesen a toda costa la moción de censura contra el actual equipo de Gobierno", explica el edil popular. "El señor Nogueras debe explicar ahora a los ciudadanos qué intereses le rondan por la cabeza como para mantenerse en el cargo de presidente provincial de Vox y no aplicarse la propia medicina que lleva predicando desde hace tiempo en relación a la participación en la política de personas que no tengan reproche moral o judicial". Ledesma cree que "el personaje quijotesco de Vox se ha estrellado contra sus propios molinos, pero mucho nos tememos que mantendrá su particular batalla de promoción pública pese a la contundente acusación que le ha formulado la Fiscalía y por la que deberá sentarse en el banquillo en los próximos meses".