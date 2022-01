Vox pide al Ayuntamiento que evite la prórroga del contrato de transporte de Granada

El Grupo Municipal de Vox ha instado al equipo de gobierno de Granada a que no permita una nueva prórroga del contrato de transporte de la ciudad por no estar aún redactado el estudio previo del contrato, así como ha recordado que el Pleno municipal tampoco ha votado el modelo de gestión de este servicio público.

Beatriz Sánchez Agustino, concejal de Vox, ha insistido en que "el contrato de transporte público es el segundo más importante de la ciudad, después del servicio de limpieza y recogida de residuos -que lleva prorrogado más de un año aún sin fecha real de licitación-, a falta del pliego técnico definitivo del que no tenemos información".

En la comisión de Movilidad celebrada esta semana, Vox recordó las palabras de la concejala de Movilidad, Raquel Ruz: "En diciembre, textualmente dijo que hasta que no conozcamos los pormenores de esta propuesta -en referencia al Metro de granada- no podemos ultimar el estudio previo del contrato del transporte público". Tras esto, "le instamos a que no esperara a una conclusión definitiva del posible metro por el centro de la ciudad, aunque entendemos que los técnicos deben tener en cuenta esta variable y cualquier otra de las que puedan considerar factibles y afecten a los autobuses", ha aclarado Beatriz Sánchez Agustino.

"Para evitar otro contrato prorrogado, que acabaría afectando al bolsillo de los granadinos, el equipo de gobierno debe hacer todo lo posible por avanzar en el estudio previo del contrato, es lo que la ciudad necesita en este momento", ha concluido la concejal de Vox.