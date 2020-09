Vuelta al cole en Granada: Sin monitoras para el comedor ni el aula matinal

Varios colegios granadinos afrontan el inicio del curso, mañana, con falta de personal en los servicios de aula matinal y comedor, servicios que, sin embargo, se prestarán aunque se incumpla con el protocolo Covid-19 al que obliga la Administración. Pese a la insistente demanda de más monitoras tanto a las empresas concesionarias como a la Agencia Pública de Educación de Andalucía (APAE) la respuesta dada por Educación es que se tiene que abrir con todos los servicios, haya o no monitoras suficientes.

En el CEIP Alcabaza de Granada la pasada semana se remitió a las familias el protocolo de actuación ante la situación generada por el Covid-19. Tal y como obliga la Administración educativa andaluza, se han creado en este centro los denominados grupos de convivencia estable. Cada grupo tiene asignados sus espacios, tanto en la jornada lectiva como en los servicios extraescolares de aula matinal y comedor.

Para garantizar que estos grupos de convivencia se mantengan y se respete la distancia de seguridad de al menos metro y medio, en el centro se han habilitado nuevos espacios para desarrollar estas actividades. Sin embargo, el número de monitoras es el mismo, ya que se asignan el función del número de menores inscritos, no de los espacios.

Desde el centro, en su web, se comunica a las familias que "la Inspección nos ha transmitido" que los servicios de aula matinal y comedor "tienen que ponerse en marcha a pesar de, a día de hoy, no poder responder ni a la organización por turnos y espacios establecida en nuestro protocolo, ni a la normativa en cuanto a medidas para los centros", en referencia al metro y medio de distancia social, los grupos estables y el protocolo de aislamiento en caso de que un niño tenga síntomas. "Estas medidas no se pueden cumplir" porque hay el mismo número de monitoras que el curso pasado "incluso una menos en el comedor". En el caso del aula matinal dará comienzo con mascarilla, pero en el comedor "al estar comiendo, no la llevarán", comunica el centro a las familias.

En el CEIP García Lorca se necesitarían al menos dos monitoras más para garantizar el protocolo en el aula matinal, según su director, Dimas Martín. Desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado por la educación pública (Codapa) denuncia en un comunicado que "muchos centros educativos arrancarán el curso sin comedor ni aula matinal". Además, alerta del "peligro que corren las actividades extraescolares".

En el CEIP Alcazaba el AMPA ha remitido un escrito a la Delegación provincial de Educación en el que se indica que "no solo se están improvisando medidas que ni siquiera cubren lo más básico de la atención al alumnado, sino que además vemos que en vez de destinar recursos a los centros se van dejando de cumplir normas sanitarias como el distanciamiento social y ahora, que no se respeten las aulas de convivencia por falta de monitores. Si el protocolo no se cumple en los servicios complementarios no sirve de nada hacer aulas de convivencia, escalonar entradas y salidas o dividir patios".

En el mismo escrito, las familias indican que "la APAE no contesta a las demandas del Equipo Directivo. Los monitores de años anteriores se asignaban según número de alumnos, ahora no debería ser así, se deberían asignar según los espacios y respetando las aulas de convivencia, para lo que es necesario que escuchen a los equipos directivos y respeten los protocolos elaborados. Si no nos conceden los monitores contemplados en el Protocolo Covid del Centro es imposible cumplir con la normativa y las medidas de seguridad".

Este periódico ha intentado recabar la explicación de la Agencia y de la Delegación, que se ha limitado a indicar que las demandas de más monitoras pueden subsanarse antes de que comiencen las clases. Mañana regresan a las aulas unos 84.000 escolares en Granada.

Para la Codapa “esta situación pone de manifiesto, una vez más, las disfunciones del servicio de comedores" escolares. "La falta de instrucciones desde la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación) a las empresas gestoras del servicio es una muestra más de la improvisación en la preparación de curso más complicado que iniciamos”, critica la Confederación.