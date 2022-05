Washington Irving une cultura, vino y gastronomía

Literatura, romanticismo y confort se mezclan en este fantástico hotel de lujo, cuyo interior está ambientando en las historias del escritor estadounidense Washington Irving. Las habitaciones y las zonas comunes de este hotel recrean frases y pasajes de obras como Cuentos de la Alhambra, dando lugar a un espacio en el que el huésped podrá sumergirse en el romanticismo del siglo XIX. El hotel Áurea Washington Irving 5* goza de una ubicación privilegiada en la ciudad, muy cerca del Recinto de la Alhambra y a 25 minutos a pie del centro histórico de Granada. El Hotel, además, pone a disposición de sus huéspedes una magnífica biblioteca con la obra del autor, en la que están expuestas las primeras ediciones del libro Cuentos de la Alhambra.

Washington Irving (Manhattan, Nueva York, 3 de abril de 1783-Tarrytown, Estado de Nueva York, 28 de noviembre de 1859) fue un escritor estadounidense del Romanticismo. Fue el primer autor americano que se sirvió de la literatura para hacer reír y caricaturizar la realidad, creando además el estilo coloquial americano, que después utilizarían Mark Twain y Ernest Hemingway.

Pero si algo caracterizaba a Irving era su amor por lo hispano, su historia y su cultura, y realizó algunos viajes a Madrid hasta que, en 1829 decide hacer su viaje 'definitivo' para estudiar la odisea colombina y zarpa en un trasatlántico desde Nueva York con destino final Palos de la Frontera, en Huelva, desde donde salieron las tres carabelas del primer viaje de Colón buscando una ruta a las Indias viajando hacia el oeste donde se toparía con un nuevo continente.

Washington Irving fue a Moguer a conocer a los descendientes de los Pinzón. Juan Hernández-Pinzón le invitó a hospedarse en su casa, donde pasó aquellos días, y Luis Hernández-Pinzón le prestó un libro sobre su familia. Visitó el Convento de Santa Clara, las casas de todos los de la familia Pinzón y el Castillo de Moguer. Al día siguiente fue a Palos de la Frontera, donde visitó la Iglesia de San Jorge y el Monasterio de Santa María de La Rábida. Desde allí viajó a Sevilla para conocer los lugares colombinos y visitar y estudiar, con la correspondiente autorización, el Archivo General de Indias.

En el siglo XIX era habitual que ciudadanos anglosajones y franceses recorriesen la Serranía de Ronda y Granada y escribieran libros sobre sus viajes y la historia de aquellos lugares. El destino final de Irving era, cómo no, Granada, y en su viaje recorrió de oeste a este toda Andalucía, pasando por la provincia de Córdoba y la Serranía de Ronda.

Ahora, el Hotel que lleva su nombre (fundado en 1860) ha decidido basarse en la Ruta del escritor (ruta turística que existe y que está reconocida de interés turístico por la Junta de Andalucía) para ofrecer una cata de vinos procedentes de las zonas que recorrió el escritor, maridados con la espléndida cocina de su restaurante Garnata que, además, ofrece una carta renovada y sugerente.

La cata-cena empezará con un Vino Naranja de la DO Condado de Huelva, Privilegio del Condado, acompañando un Remojón al estilo Garnata; siguiendo la ruta, en segundo lugar se degustará un Amontillado de la DO Montilla-Moriles, Pîedra Luenga, maridado con unas Judías verdes de la Vega con Foie Gras y Mango; para el tercer plato, un Steack Tartar con perfume de Manzanilla, un maridaje con un Tinto de la DO Sierras de Ronda, DV19; para continuar con un Cordero lechal asado con zanahoria al Ras el Hanout, acompañado como no podía ser de otra manera, por el tinto Washington Irving de la DO Granada. Y para rematar, unos Canutillos Mozárabes con piñones con una copa de un espumoso de la zona de Sevilla. El precio de esta cata-cena, es de 30€.

Preguntada por esta iniciativa, la directora del Hotel, Ángela Caracuel nos comenta que esta cata va dirigida tanto a los turistas alojados en el hotel como a los granadinos. "Queremos que forme parte de la actividad del hotel y la apuesta de la marca Áurea por vivir una experiencia que aúne la cultura, la gastronomía y la inmersión en el destino", asegura.

En cuanto a su nueva carta, nos dice que "está inspirada en nuestro entorno. El mes de mayo en Granada es diferente, es único, es especial. Merece la pena vivirlo y disfrutar de los sabores de primavera, sabores de proximidad. Productos kilómetro cero, que hemos preparado desde la humildad, con el mimo y el saber hacer de nuestro equipo. Pescados que nos vienen de la lonja de Motril, cerdo San Pascual, verduras de la Vega o tarta de Queso Montefrieño, son utilizados para deleitar con un pedacito de nuestra Garnata (Granada) a los paladares más exigentes. Además nuestra terraza del restaurante ubicada entre el bosque de la Alhambra y el Carmen de los Mártires es un marco incomparable para refrescar estas noches de calor sin salir de la ciudad".

Así que ya lo saben: la primera cita es el próximo sábado 28 de mayo a las 20:30 horas. Washington Irving, consciente de que tendría que abandonar Granada para ir a otros lugares, escribió hace casi dos siglos: "Cómo lamento no poder permanecer aquí más tiempo. Con todos los éxtasis que produce Granada, uno apenas conoce sus verdaderos encantos". No se pierda uno de ellos.

Reservas para la cata llamando al Hotel: 958217110.