Zapatero pide a Feijóo en Granada que no "cree sombras" sobre el voto por correo

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido este jueves al presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, que "no intente crear sombras sobre el proceso electoral" español "ni el voto por correo", porque, según le ha advertido, la gente "no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar", sino que va a "votar libremente" en esa cita con las urnas.

Así lo ha proclamado el también ex secretario general del PSOE en un acto electoral del PSOE en Granada capital en el que también han participado los cabezas de lista socialista al Congreso y al Senado por la provincia granadina, Carmen Calvo y José Entrena, respectivamente, y el exalcalde socialista de la ciudad Francisco Cuenca.

Zapatero ha emplazado al líder de los 'populares' a no hacer "como en las elecciones municipales y autonómicas" del pasado 28 de mayo en relación al voto por correo, "porque la gente ya ha aprendido el truco, no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar", sino que "va a votar libremente", según ha augurado.

El expresidente socialista ha denunciado que "todas las derechas populistas, extremistas, usan la misma táctica en todas las elecciones", de "sembrar la duda sobre el sistema electoral", y frente a ello ha reivindicado que "el sistema electoral en España es un sistema limpio, que funciona" de forma "transparente y objetivo, porque así es el pueblo español", según ha abundado, un "pueblo de demócratas, de ciudadanos responsables, que ejercen la libertad en igualdad y que nunca se les pasa por la cabeza que alguien va a intentar un fraude".

Zapatero ha relatado en este acto además que mientras tomaba un café en una cafetería antes de participar en ese mitin se le ha acercado un cartero para decirle que "vamos a llegar a tiempo y todos los sobres de voto por correo van a llegar".

Al respecto, ha recordado que Feijóo "pedía a los carteros" este miércoles "que hagan horas extra, que ya se las pagaría", y frente a ello el expresidente socialista ha defendido que lo que hay que hacer es dar las "gracias, gracias, gracias a todos los carteros de España por el esfuerzo que están haciendo por todos" los españoles "con honestidad e integridad". "Eso es lo que hay que decir a quien pretende gobernar España", hay que "dar confianza a un país", ha sentenciado.

"Defender la alegría de vivir"

Zapatero ha comenzado su intervención indicando que venía a este acto "ante todo a defender la alegría de vivir, de convivir en Granada, Andalucía y España, en un país libre y de libertades reales, que son aquellas que hacen que las mujeres se sientan con todos los derechos iguales a los hombres", y que permite a las personas "amarse como quieran amarse", según ha añadido.

El expresidente ha enmarcado este mensaje "en un momento en el que la derecha intenta otra vez en la historia democrática de España ganar unas elecciones como ha hecho en otros momentos decisivos de nuestro país" que ha pedido que "estén en la memoria de todos" los ciudadanos, es decir, "con una sarta de engaños, falsedades y mentiras", como, según ha añadido, "intentaron hacer" desde el PP "cuando la guerra de Irak y el 11M".

Pedro Sánchez, "un presidente limpio que no tiene ministros en la cárcel"

Zapatero ha denunciado "esa estrategia de mentir, insidiar, injuriar", y ha reprochado a Feijóo y a "toda la derecha" su "actitud" contra Pedro Sánchez, al que ha reivindicado como "un presidente del Gobierno limpio y honesto que no tiene ni 'Kitchen', ni 'Gürtel', ni ministros en la cárcel".

En esa línea, Zapatero ha criticado que "se atreva a acusar" al Gobierno de coalición "progresista" de Pedro Sánchez de "abuso de autoridad" un partido como el PP que "protagonizó como gobierno el caso 'Kitchen'", que consistió en "utilizar funcionarios y recursos públicos para tapar una investigación que les afectaba seriamente". "Eso sí es atentar contra el Estado de derecho y concebir el autoritarismo", ha remachado el expresidente.

El que fuera líder del PSOE ha criticado también que "el único programa electoral" que han presentado los 'populares' a los españoles de cara al 23J es "estamos contra Sánchez", y ha denunciado que ni PP ni Vox "arrimaron el hombro en nada en estos cuatro años" de legislatura, y "han esperado que las cosas fueran mal para que a ellos les fuera bien, pero como las cosas han ido bien, han tenido que recurrir al insulto, a la descalificación y al terrorismo de ETA, para la vergüenza de todos los españoles".

Zapatero se ha proclamado además "orgulloso de pertenecer al PSOE", y ha recordado sus victorias en las elecciones generales de 2004 y 2008, y los buenos resultados logrados entonces por el PSOE en Andalucía, y al respecto ha valorado que "cada vez que recibía un voto de un andaluz sabía que ese voto era para hacer una España de más igualdad, de más libertad, de más cohesión social, para hacer una España que se entienda con sus identidades".

"Cada vez que recibía el voto de un andaluz, sabía que recibía el voto para convertir este país en uno de los países más avanzados del mundo en la lucha por la libertad, por la igualdad, por los derechos de la dignidad y por hacer un país más decente", ha abundado Zapatero, que ha concluido advirtiendo de que las del 23 de julio "no son unas elecciones cualquiera", sino que son unas elecciones "de principios, de valores, de la democracia que queremos, de la igualdad que hemos conquistado".

Candidatos

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Granada y que fuera ministra tanto con Zapatero como con Sánchez en el Gobierno, Carmen Calvo, ha comenzado agradeciendo al primero que le haya cedido la oportunidad de cerrar este acto pese a que esa función debería haberle correspondido al ex secretario general del PSOE por los "galones" de la política, según ha puesto de relieve, y ha seguido realizando un llamamiento a las mujeres para "frenar a la derecha el 23 de julio".

Además, ha emplazado a Feijóo a que no se preocupe por el voto por correo y sí "por las pensiones, por los derechos de los trabajadores, por el machismo que nos mata, por el feminismo", tras lo que ha sostenido que "Vox no ha radicalizado al PP", sino que dicho partido "se ha radicalizado él solito".

En esa línea, Calvo ha aseverado que "no le podemos abrir paso de ninguna de las maneras" a esa derecha el 23 de julio, y ha sentenciado, en alusión a Feijóo, que a "un mentiroso le queda muy grande la Moncloa".

Por su parte, el candidato número uno del PSOE al Senado por Granada, José Entrena, ha agradecido a Zapatero su participación en este acto demostrando, según ha añadido, que "cuando las cosas no están fáciles, los secretarios generales y presidentes tienen que dar la cara por un partido de valores, por el partido de la libertad y la justicia social, el PSOE, de 144 años de historia, en un momento trascendente donde hay gente que no se siente libre", según ha manifestado antes de proclamar que "tenemos muchas ganas de ganar" el 23 de julio "para gobernar" y para que España siga "adelante".

Por último, el exalcalde socialista de Granada Francisco Cuenca ha reivindicado el "valor fundamental del compromiso" y de "saber mojarse" en un momento en el que "están en juego derechos públicos que nos hacen iguales a todos" y, según ha advertido, la propia "democracia" y "la verdad, frente a los que permanentemente sueltan mentiras como una metralleta sin ningún tipo de pudor", según ha añadido antes de acusar al PP y Vox de ir "contra la libertad y la democracia".