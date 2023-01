La Junta declara como Zona de Gran Afluencia Turística a Granada tras rechazar las alegaciones municipales

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la declaración de todo el término municipal de Granada capital como Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de ampliación de horarios comerciales, durante los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre.

Esta declaración se produce tras no haber aceptado el gobierno autonómico las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada a finales de diciembre, que intentó limitar esa declaración a zonas concretas de la capital.

En la resolución se expone que el 23 de diciembre el Ayuntamiento de Granada presentó en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo alegaciones solicitando que esta zona de gran afluencia turística, que supone que los establecimientos ubicados en esa área tengan libertad para determinar días y horas de apertura al público los periodos establecidos, se limitara exclusivamente a las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Estas zonas son el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.

Entre los motivos esgrimidos para ello, el Ayuntamiento trasladó en sus alegaciones la unanimidad tanto del sector comercial como de los distintos grupos municipales, recordando que hasta 2022 era este entorno patrimonial el que había permanecido vigente como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. Junto a ello informaba de la concentración de turistas en el entorno de la zona patrimonial, y de la existencia de un gasto medio por turista de 72,70 euros y una media de pernoctaciones 1,89, entre otros asuntos.

La Junta no ha aceptado las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada por considerar que "no está suficientemente justificada con criterios y datos objetivos la restricción territorial solicitada y por no justificar los motivos por los cuales se excluye el resto del municipio, en el que se ubican más del 80% de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60% de los BIC existentes, en base a los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor".

Por todo ello, ha resuelto en declarar una zona de gran afluencia turística que afecta al "término municipal completo" de Granada en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, con una vigencia indefinida "mientras se mantengan las circunstancias que han motivado la declaración".

El Ayuntamiento de Granada se mostró a finales del año pasado dispuesto a "llegar hasta las últimas consecuencias", sin descartar acudir a la vía judicial, para evitar la liberalización de horarios comerciales derivada de la declaración de toda la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística al entender que "sería devastador para el comercio local y de proximidad".

La medida ha cosechado también el rechazo de otras instituciones, como la Diputación de Granada, así como de organizaciones sindicales y de la Federación Provincial de Comercio, entre otros colectivos