Oposición vecinal a la nueva Zona ORA: "Si no vuelven a pintar las líneas blancas, ya lo haremos nosotros"

"¿Quién va a pagar por la zona azul? Esto no es el centro de Granada, esto es un barrio obrero, si quisiéramos pagar por aparcar viviríamos en otra zona", comenta uno de los vecinos del mítico barrio del Zaidín. Desde este lunes, algunas nuevas calles de Granada con zona azul ya están en pleno funcionamiento.

A finales del pasado mes de marzo, volvió a flote el plan para ampliar la zona ORA en Granada. Este plan trataba de un contrato firmado con la empresa concesionaria del servicio en la capital, Estacionamientos y servicios SAU, cuyo último contrato se firmó en 2018, y a la que todavía se le debía casi mil (912) plazas de zona ORA en Granada, aunque no se había llevado a cabo por la pandemia y la oposición vecinal, pero la vuelta a la normalidad también trae consigo el plan.

Una comerciante de la Avenida de Barcelona aclara que a ella esta medida le afecta, "por aquí siempre aparca un montón de gente, si hay que pagar, las personas ya ni se molestan en pasar". Tiene miedo de que los ingresos bajen porque "esto supone un gasto añadido para todos".

Los vecinos del Zaidín se acuerdan de la calle Primavera, en la que también aplicaron la zona ORA, pero la "lucha vecinal" consiguió que la quitaran. Desde la Avenida de Barcelona esperan lo mismo, "si se hace una queja formal al Ayuntamiento, nosotros estaríamos de acuerdo". Este pequeño comercio no es el único en aferrarse a esta opción y es que la mayoría quieren acabar con esta medida implantada por el Ayuntamiento de Granada.

Según el contrato, Granada tiene que abarcar 3.135 aparcamientos en zona ORA. En el contrato inicial, antes de la nueva adjudicación en 2017, había 2.427 plazas mientras que en el contrato en el momento de la firma había 2.141. La propuesta para subir a 3.135 plazas incluía 264 compartidas con carga y descarga y subir de 100 a 150 el número de plazas por ruta.

Otro comerciante de la zona alza la voz por el centro de Granada, "es un abuso en cualquier lado". Además, explica que hace unos años él tenía un negocio por dicha área y que "no daban ninguna ayuda para los dueños o trabajadores de las pequeñas empresas para poder aparcar". Avisa, "aquí van a ir reventando las máquinas y cuando lleven veinte reventadas, ya verás como se lo piensa el Ayuntamiento", y no parece traidor. A este libre albedrío de opiniones se suma un vecino: "Si no vuelven a pintar las líneas blancas, ya lo haremos nosotros".

Ahora se suman 1.220 plazas más en una veintena de calles nuevas, entre ellas Sos del Rey Católico, Real de Cartuja, Torre de la Pólvora, Comares, Avenida de la Ilustración, Palencia, Avenida de Barcelona, Halcón o el Paseo de los Mártires. Los grandes cambios se centran en Torre de la Pólvora o Torre de Comares, junto al Palacio de Deportes. También tiene zona Ora la calle Palencia, Avenida Barcelona y Avenida de Dílar. Como novedad también está la zona Pajaritos o Cartuja. La nueva zona verde en el Carmen de los Mártires tampoco se libra del plan y se da la mano con el Paseo de los Basilios.

Contra todo pronóstico, el dueño de otra tienda de la Avenida de Barcelona sale en defensa de esta decisión del Ayuntamiento. "En horario comercial es necesario que haya plazas", explica que la solución no pasaba por aparcar durante más de doce horas un coche en el mismo sitio. "Tiene que haber rotación, yo vengo en coche y lo único que me supone es que tengo que salir media hora antes de casa para encontrar un sitio en el que no pague". Evidencia que a él le encantaría aparcar delante de su negocio, pero prioriza sus "intereses comerciales y no personales".

No parece el único con este pensamiento. "Nosotros estamos encantados", vitorean tres vecinos de la tercera edad que están charlando en un banco de la ciudad. "Fíjate, hay entre 12 y 15 plazas libres, esto era inviable. Aparcar por aquí nunca ha sido posible", explica uno sosegado. Otro tiende a lo personal, cosa que es normal: "Mi hijo viene a verme de vez en cuando, y está encantado con esta medida porque puede aparcar, paga un euro o dos y se va". El último pisa sin mancharse de barro: "Yo creo que es mejor así, aunque supongo que depende de los intereses de cada uno".

Los tres, al unísono, se ponen de acuerdo para contar la mítica historia que cualquiera debería estar dispuesto a escuchar. Y es que aseguran que hace un tiempo hubo un coche, con esto de que era gratis, aparcado durante más de un año. "Hasta 'los municipales' tuvieron que venir para quitarlo".

Los vecinos y comerciantes están dispuestos a unirse para hacer llegar un queja formal, de ejemplo a seguir tienen a la calle Primavera que, además, lo cuentan orgullosos. No están dispuestos a pagar un euro al día, a perder clientes, a pagar multas ni a buscar en otras calles. "Es un atraco", apuntan de manera general.

En otras zonas de Granada tampoco están de acuerdo con esta medida y, mucho menos, lo silencian:

"Estimados/as vecinos/as. El Ayuntamiento de Granada pretende convertir los aparcamientos de las calles Sos de Reyes Católicos, Poeta Manuel de Góngora, Andrés Segovia, Pablo Picasso y Agustín en zona azul (zona 8). Ambas calles no tienen un uso comercial ni turístico, sino más bien residencial, por lo que no entendemos esta medida cuya justificación suele venir motivada por la necesidad de generar rotación en las plazas de estacionamiento para favorecer el consumo en los negocios de la zona. Por todo ello, consideramos que detrás de la maniobra hay afán meramente recaudatorio. Un caso parecido ocurrió hace dos años en la Avenida Primavera y, con la movilización del vecindario, consiguieron paralizarlo. Los/as vecinos/as proponemos una recogida de firma para paralizar la zona azul. Seguiremos tomando medidas".

Es un texto de la movilización vecinal de la zona 8 en la que explican que están en contra de la recaudación a través de la zona Ora. Aseguran que esta medida ha llegado "sin previo aviso a residentes y cómo proceder para poder solicitar, en caso de beneficencia, el pago".

"Ya hay vecinos multados", añaden. Aunque parece que esta sanción puede no llegar a ningún lado debido a que la zona azul aún no había entrado en vigor.