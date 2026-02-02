Colapso en la A92 en Granada por una intensa nevada que obliga a cortar la carretera desde Albolote a La Peza

Una intensa nevada ha obligado a cortar el tráfico en la A92 poco después de las diez y media de la mañana en la provincia de Granada entre los kilómetros 241 y 282, entre Albolote y La Peza, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. Tráfico ha procedido a desviar los vehículos por vías alternativas ante la imposibilidad de circular por la autovía. En concreto, los conductores pueden circular por la A44 y la A308. Además desde El Fargue, en la A4002, es necesario el uso de cadenas desde el kilómetro 5 al 8,2, hasta el enlace con la A92. En la A4003, entre Víznar y Huétor Santillán, también se requiere cadenas.

En las imágenes de la Dirección General de Tráfico se pudo observar vehículos parados en la vía, concretamente en el Puerto de la Mora, a los que sorprendió la intensa nevada de la mañana del lunes. Se indicaba tráfico lento entre los kilómetros 258,1 y el 254,7, según la DGT. La Guardia Civil y el 112 indicaron que no se había recibido ningún aviso de vehículos atrapados.

En las imágenes de las cámaras de la DGT sí se veían coches parados a la espera de que pasaran las máquinas quitanieves. A la altura de Huétor Santillán, antes del Puerto de la Mora, la imagen era de todos los carriles cubiertos por la nieve a las 12:00 horas. Una hora después, la carretera seguía cubierta de nieve y en Huétor Santillán era evidente la congestión con camiones, turismos y autobuses.

En este punto, sobre las 13:15 el paso de una quitanieves y el hecho de que dejara de nevar permitió a los conductores avanzar. A esa hora, aproximadamente, la vía pudo comenzar a retomar cierta normalidad gracias a las quitanieves tras una mañana más que complicada. En el Puerto de la Mora a esa hora, la una y cuarto, permanecían estacionados vehículos pesados, a la espera de que mejoraran las condiciones.

Desde la DGT se pedía por redes sociales a los conductores dejar libre el carril izquierdo para la limpieza de la vía. Fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que en la zona han trabajado diez máquinas quitanieves. La misma Consejería valoraba que la situación se había "complicado" porque no había ningún aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por otro lado, el hecho de que los coches estuvieran en los dos carriles dificultaba el avance de las quintanieves. Agentes de Tráfico en la zona tuvieron que empujar a los coches para despejar la vía.

A92 tras el paso de la quitanieves en la Venta del Molinillo sobre la una y cuarto. / DGT

No existían previsiones de nieve para este día ni avisos sobre este fenómeno meteorológico, aunque sí se había advertido de fuertes rachas de viento que obligaron incluso a activar el aviso naranja por viento en la cuenca del Genil. Durante la mañana ha nevado con intensidad en cotas bajas, de 900 metros. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se señalaron seis centímetros de nieve en Víznar y siete en Güéjar Sierra.

Quitanieves en el Puerto de la Mora poco después de las doce. / DGT

Por otro lado, la DGT indica que entre Pinos Genil y Monachil por la A395 el tráfico está restringido a vehículos pesados y autobuses, además de ser necesario el uso de cadenas. Esta afección también se debe a las condiciones meteorológicas de la mañana del lunes.

Tráfico complicado también en la A337, donde también es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Las restricciones afectan a la vía entre los kilómetros 20 y 37, entre Nevada y La Calahorra.