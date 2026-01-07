Ábalos, Koldo y su equipo en Granada: el viaje de un día que costó 7.146 euros de dinero público

Preguntaron por sus viajes a Málaga pero de rebote apareció Granada. El exministro José Luis Ábalos realizó un viaje oficial que empezó en la provincia vecina pero que tenía como motivo principal de trabajo inaugurar una autovía y firmar un acuerdo con la Diputación granadina. Hasta ahí todo normal hasta que el Gobierno ha reconocido el llamativo gasto de aquella excursión de diciembre de 2020: 7.146,35 euros. Así lo ha desgranado el Ejecutivo en una respuesta escrita a preguntas del Partido Popular en el Congreso de los Diputados acerca de los gastos en los viajes realizados por el entonces titular de Transportes a la provincia malagueña entre los años 2018 y 2019.

No es la primera vez que al exministro se le relaciona con Granada en el marco de la trama Koldo, por la cual permanece en prisión desde el pasado 27 de noviembre. En el presunto caso de las mordidas en la contratación de obras públicas se ha investigado a empresarios de la provincia de la zona de Baza y de Huétor Vega, donde estaba radicado el cuñado del extitular de Transportes del Gobierno de España. Asimismo Ábalos aparece en la investidura de Paco Cuenca como alcalde de Granada, en representación del PSOE, en julio de 2021, cuando vino a inaugurar el primer tramo de la autovía GR-43... Y para mantener una reunión en el Parador de la Alhambra con el presidente de Áridos Anfersa, empresa para la que trabajaba la mujer de Koldo. Y es que el dirigente valenciano aparece en muchas fotos en Granada: era el ministro en cargo cuando se inauguró la línea de Alta Velocidad, reactivó las obras de la Variante de Loja para que no caducara la declaración de impacto ambiental, y también cortó la cinta de la Segunda Circunvalación, la de viaje de los más de 7.000 euros.

¿Tanto se puede gastar en un día en un viaje oficial? Según la respuesta del Gobierno a las preguntas formuladas por el grupo Popular en el Congreso, los 7.146,35 euros "se abonaron con cargo a los créditos presupuestarios destinados a indemnizaciones por razón de servicio los gastos de viaje correspondientes a dichos viajes oficiales". En estos están incluidos los gastos asociados a todos los miembros de la delegación que acompañaba al entonces ministros en estos desplazamientos. Es decir, no solo son gastos en exclusiva del exministro Ábalos, sino del resto de miembros de su expedición. Entre ellos, Koldo García, que en aquellos momentos ocupaba cargo en el Ministerio como asesor personal de Ábalos.

Aquel viaje a Málaga, pero con agenda institucional para Granada, se desarrolló entre los días 15 y 16 de diciembre de 2020, en plena fase descendente de la segunda oleada de contagios del coronavirus. Fue el segundo de esos días cuando Ábalos realizó su trabajo con la inauguración de la Segunda Circunvalación o Variante Exterior de Granada, en su nombre oficial, así como la firma de un convenio con la Diputación provincial. Sin embargo, aquel día se informó de que el ministro había volado desde Madrid a las cinco de la mañana de aquel mismo 16 de diciembre. Ábalos llegó al punto de inauguración sobre las 10:20 horas y fue recibido por los entonces alcalde de Granada, Luis Salvador; el expresidente de la Diputación, José Entrena; la exsubdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro; el anterior delegado de la Junta, Pablo García; la exdelegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, así como Marifrán Carazo, en aquellas fechas consejera de Fomento.

Una hora después se terminó el acto. A los pocos minutos Ábalos y Koldo García, junto al entonces secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, posteriormente secretario de Estado de Transportes, firmaron un protocolo para que la Diputación desarrollara la Agenda Urbana en la provincia. En las fotos de aquel día aparecía en un segundo plano Koldo García. Después de esto no hay agenda conocida del exministro Ábalos.

Lo cierto es que los gastos de esta visita son relativamente altos comparados con los otros cuatro que se relatan en la respuesta del Gobierno. Así, un viaje de tres días a Tarifa, La Línea de la Concepción y Valencia entre el 3 y el 5 de julio de 2018 costó al exministro y a su equipo 7.568,4 euros, cerca de 400 euros más por un día más que aquel desplazamiento a Granada. También llama la atención ese gasto en comparación a tres viajes en el año 2019 a Málaga, Córdoba y Torremolinos, por un monto total de 9.258,77 euros repartidos en cinco días (20-21 de febrero; 10 de septiembre; y 20-21 de octubre).

Las preguntas formuladas por los diputados Elías Bendodo, María del Mar Vázquez, Mario Cortés, Cristóbal Garre e Isabel Pérez Recuerda fueron "cuáles han sido los gastos de representación de José Luis Ábalos como ministro del Gobierno de España en sus visitas a Málaga en los años 2018, 2019, 2020 y 2021", además de "los gastos de representación de directivos y altos cargos del Gobierno de España en sus visitas a Málaga en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025".