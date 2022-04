Los abogados de Granada votan en contra de cambiar el nombre de su órgano colegiado por motivos de género

El 79,7% de los letrados del Colegio de Abogados de Granada se han mostrado a favor de mantener la denominación actual en el referéndum convocado por su Junta de Gobierno para conocer la opinión del colectivo profesional sobre un posible cambio de su denominación a propuesta del Grupo Especializado de Violencia de Género.

El resultado de la consulta, que rechaza cambiar el nombre a Colegio de la Abogacía de Granada, será integrado en la propuesta del nuevo estatuto del organismo, texto que deberá ser aprobado en última instancia por la junta general, según ha informado el ente colegiado.

El referéndum ha pretendido conocer la opinión de los 3.509 colegiados que conforman el censo de la corporación sobre la procedencia de mantener el actual nombre de la institución o de sustituirlo por el de Colegio de la Abogacía de Granada tras la petición formulada a la junta de gobierno por el Grupo Especializado de Violencia de Género.

"Queríamos evaluar el sentir del colectivo antes de plantear cualquier modificación de un nombre con más de 250 años de historia y pensamos que el referéndum era la forma más democrática para sondear la postura generalizada y no limitar esta decisión a lo que pensáramos los 15 miembros de la Junta de Gobierno", ha comentado el decano, Leandro Cabrera.

El decano ha resaltado la participación del 21,03% registrada en la primera consulta de este tipo que ha celebrado la corporación en su historia. Tras el escrutinio de la votación, que se ha desarrollado tanto en la capital, como en los partidos judiciales, el 79,7% de los letrados (588 colegiados) ha mostrado su respaldo a que la denominación se mantenga como hasta ahora, frente al 19,5% (144) que ha apoyado la modificación de la nomenclatura.

Por delegaciones, la conservación de la actual nomenclatura ha sido la opción más votada en todos los partidos. A la pregunta de "¿Desea que la actual denominación de Ilustre Colegio de Abogados de Granada cambie a la de Ilustre Colegio de la Abogacía de Granada?", en Baza se han registrado 14 votos en contra del cambio, frente a cinco a favor; en Guadix, 23 noes y tres síes; en Loja, once papeletas negativas y cuatro positivas; en Motril, 27 colegiados han votado no, frente a 14 que han apoyado el sí, más un voto nulo; y en Almuñécar, 13 han optado por el no y uno por el sí. En la capital, la consulta se ha saldado con 500 votos en contra de la modificación, 117 votos a favor, tres nulos y dos en blanco.

Conocida la postura mayoritaria del colectivo profesional, el resultado será respetado por la Junta de Gobierno, tal y como se había comprometido, en la propuesta de modificación de los estatutos que la corporación está llevando a cabo para la necesaria adaptación al nuevo estatuto general de la abogacía española, es decir, mantendrá el actual nombre de la institución dentro del texto.

El mantenimiento de la actual denominación del Colegio de Abogados de Granada repite lo sucedido en otros colegios de España que también sometieron este aspecto a referéndum, como el de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife u Oviedo.