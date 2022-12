El acelerador de partículas IFMIF-Dones se construirá en Granada al quedarse sin competencia

El acelerador de partículas IFMIF-Dones, el gran proyecto ya no europeo sino mundial para conseguir energía limpia a través de la fusión nuclear a pequeña escala de forma cotidiana, se construirá en Granada. No tiene competencia alguna, ha empezado a recabar apoyos internacionales, y tan solo falta, que no es poco, conseguir la financiación. Así de contundente se ha mostrado el director del consorcio IFMIF-Dones España, Ángel Ibarra, en la mañana del martes durante una visita especial a las obras de los tres primeros edificios auxiliares del complejo que se construye en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar, con motivo de la tercera reunión de seguimiento del propio consorcio y la Universidad de Granada y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

"No tiene que haber adjudicación. No hay quien decida que se construya. Lo que puede ser dudoso es cuándo se empieza a construir, pero el único sitio donde se contempla construirlo es aquí", ha explicado Ibarra en una comparecencia de prensa. Así, con estas palabras ha venido a confirmar algo que se daba por hecho pero que muchos granadinos no tenían asegurado de forma ferviente: "Podemos decir que el acelerador de partículas se construirá en Granada, lo que no puedo decir es cuándo. Espero que en muy poco tiempo podamos decir que empezamos el año que viene o el siguiente, pero la fecha concreta de cuando tengamos el acuerdo completo para decir que está en marcha está pendiente. No hay competencia ninguna y podemos decir que sí, que se construirá aquí".

De hecho, los primeros movimientos de tierras y empezaron antes de este verano y, tras lo visto en la jornada de este martes, ya hay cimentado un edificio, el de recepción, y el principal de oficinas acaba de ser excavado. Además, dos grandes grúas ya están alzadas en la parcela donde se elevará este edificio funcional. Según informa el Gobierno en una nota de prensa, "está prevista su puesta en funcionamiento para 2030" y los primeros resultados se podrán "obtener en 2035".

Negociaciones con países

"El proyecto va razonablemente bien. En las últimas semanas se han producido una serie de acontecimientos que nos permiten afirmar que en el futuro próximo habrá una confirmación más o menos oficial de la puesta en marcha del proyecto, y que en los próximos meses tengamos más noticias positivas que ir anunciando", avanzó Ángel Ibarra que recordó la reunión para la firma de del memoradum of understanding llevada a cabo el Croacia y donde el país balcánico se comprometía a contribuir al proyecto con una serie de componentes específicos que suponen el 5% del presupuesto, que "no es mucho pero es importante desde el punto de vista simbólico", según Ibarra.

Además, destacó la importancia de que la firma se produjese en presencia de los Reyes de España y del presidente de la República de Croacia, Zoran Milanović. Posteriormente ha desvelado la existencia de una intercambio de cartas entre la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la Comisaria de Energía, la estonia Kadri Simson, en la que la Unión Europea se apoya en la propuesta española de construir el acelerador de partículas en Granada "lo antes posible". Además, Ibarra habló de asuntos ya conocidos como la reunión mantenida la semana pasada "con nuestros colegas japoneses en los que mostraron su interés en estudiar la posibilidad de participar en el proyecto". Por eso concretó en que "estamos organizando un grupo de trabajo con ellos para profundizar, estudiar desde el punto de vista técnico", cuál podría ser su contribución y cantidad de dinero a aportar".

No son los único países e instituciones con las que se está en contacto para conseguir la financiación para el IFMIF-Dones: "Estamos hablando con muchos países. Que estén en negociaciones avanzadas relativamente con Italia, y quizás un poquito menos Polonia, con Suecia y con Alemania, que son los más relevantes. No hay nada concreto. Espero que se vaya confirmando poco a poco en los próximos meses".

"Me gustaría que fueran más deprisa. Las obras van a empujones, hay momentos en los que se para y vuelven a arrancar, pero en un año o año y medio esta esquina de tres edificios estará terminada, al igual que el edificio de la Universidad tendrá que estar disponible. La inversión total del proyecto es del orden de 700 millones de euros. Es verdad que es una estimación de costes que se hizo hace un par de años, pero con todo lo que está pasando no sabemos a cuanto se puede ir", dijo Ibarra en referencia a la alza de los precios en los materiales de construcción, pero también en las materias primas tecnológicas.

Experimento americano

Por otro lado, Ángel Ibarra se refirió a la influencia que ha tenido el resultado de uno de los experimentos de fusión nuclear que se ha desarrollado en Estados Unidos, y que supone un paso adelante en la investigación y experimentación en esta matera. El director del IFMIF-Dones expresó que le "gustaría que obligara" a acelerar, y nunca mejor dicho, tanto las obras como la inversión necesaria. "El descubrimiento de Estados Unidos es muy importante, pero hay que ponerlo en sus justos términos. Es un hito científico pero no tecnológico, queda mucho para poder construir un reactor de fusión basado en ese tipo de reacciones", ha matizado Ibarra.

"Me gustaría señalar que en Estados Unidos se han producido 3 megajulios de energía, se hablaba de que habían metido dos y generado 3,5. Hace un año en el JET, una instalación europea en Inglaterra se produjeron 60 o 70 megajulios", añade Ibarra, que explica que este descubrimiento "ayuda a demostrar que hay reacciones de fusión que podemos controlar durante un periodo de tiempo". Sin embargo, "transformar eso en electricidad requiere de materiales, robótica, un montón de ingeniería y de cosas que están en algunos más resueltas que en otros", así que "queda trabajo por hacer".

Otra de las ventajas que puede tener este descubrimiento es la atracción de financiación, que puede servir "para acelerar el proceso y conseguir que haya más dinero en el sistema". Ibarra ha dicho que incluso "está despertando el interés de la empresas privadas en Estados Unidos", donde "hay determinadas empresas de capital riesgo que están dispuestas a meter dinero en estos procesos".

Cuenca y Granados

Durante la atención a medios en Escúzar, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha celebrado que esta visita suponga "un nuevo paso en una infraestructura" que avanza "imparable" y ha destacado la alianza de todas las instituciones, apostando así por "aprovechar" el talento que sale de la Universidad de Granada, al tiempo que ha incido en el impacto que puede suponer esta iniciativa en el desarrollo económico y social de Granada.

"Continuamos avanzando y en este caso lo hacemos junto a los órganos que tienen que validar y licenciar el desarrollo de esta infraestructura, pero también confirmamos la visión compartida y la alianza que tenemos muy presente desde todas las instituciones con un objetivo común, que no es otro que uno de los grandes proyectos científicos que ahora mismo se está desarrollando en el mundo se ubique en Granada", ha agregado.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha trasladado por su parte el compromiso de la Junta con esta infraestructura y ha recordado que ha transferido 16 millones de euros a la Universidad de Granada para este proyecto, haciendo hincapié en la importancia que tendrá para el desarrollo de Granada y Andalucía.

El proyecto International Fusion Materials Irradiation Facilit-Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-Dones) es único en el mundo y consiste en la creación de un acelerador de partículas capaz de generar neutrones similares a los que aparecerían en un reactor de fusión. Estos neutrones se lanzarán sobre unas muestras de materiales para ver cuáles de estos son utilizables en un futuro reactor de fusión. Por tanto, su objetivo es desarrollar una nueva fuente de energía basada en la fusión nuclear averiguando cuáles son los materiales adecuados para llevar a cabo un reactor que trabaje en modo continuo y que logre producir electricidad. En diciembre de 2017, la organización Fusion for Energy (F4E) evaluó positivamente la propuesta conjunta de España y Croacia para ubicar el IFMIF-Dones en Granada.