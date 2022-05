"El acelerador de partículas se hará en Granada, no hay candidaturas alternativas ni dudas"

Se hará en Granada o no se hará. Ángel Ibarra Sánchez, director del Consorcio IFMIF Dones España, expresa su convencimiento de que el proyecto del acelerador de partículas se levantará en Escúzar. El esfuerzo para que así sea es enorme y continuo. Doctor en Física por la Universidad Autónoma de Madrid, Ibarra atesora una dilatada trayectoria profesional en la que se ha especializado en investigar aspectos relacionados con problemas tecnológicos de la fusión como fuente de energía. En sus investigaciones ha abordado específicamente los aspectos relacionados con los materiales y su respuesta frente a la radiación. Además, ha sido responsable de la participación española en el proyecto IFMIF/EVEDA en el marco del Acuerdo Bilateral entre Europa y Japón para el Broader Approach to Fusion, y es coordinador europeo del paquete de trabajo de la Fuente de Neutrones (WPENS) para Fusión en el marco del Consorcio Europeo EUROfusion. Ahora, además, dirige el Consorcio IFMIF Dones España, encargado de preparar el terreno para la llegada de este proyecto científico que pretende dar a luz un nuevo modelo energético

-¿Cómo va la maratón? Porque Carlos Alejaldre [anterior director del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Ciemat) siempre dice que estamos los últimos cinco kilómetros...

-Todavía quedan cuatro, pero sí, sí vamos avanzando. Va todo razonablemente bien. Es verdad que nunca sabes dónde está la meta, pero vamos avanzando.

-La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, indicó recientemente que ya se ha obtenido el 75% de la financiación necesaria para el acelerador.... ¿Es así?

-No hay compromisos firmados todavía. Hay compromisos políticos y lo que estamos haciendo ahora es traducir esos compromisos políticos en acuerdos firmados entre los diferentes socios que ya han dicho que podrían participar.

-¿Dónde se está buscando el dinero que falta?

-En otros posibles socios a nivel europeo. Lo que estamos planteando ahora mismo es que se puede empezar ya a montar el equipo internacional e iniciar las actividades de puesta en marcha, más formales, y dar un poco de tiempo a los otros socios interesados para que se formalicen sus discusiones internas. Es muy difícil conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo y tome decisiones a la vez. La idea que tenemos es que dado que ya parece que estamos en un nivel bastante razonable, ponerlo en marcha en cuanto podamos y dar un par de años o tres a los que todavía no han podido tener todas las discusiones internas para concretar cuál podría ser su contribución o su papel en el proyecto.

-¿Tenemos esa capacidad para empezar a montar el equipo internacional?

-Sí, la tenemos, sí. Del personal que está aquí [en el edificio de Gran Vía 48 donde el Consorcio tiene su sede] contratada por la Universidad la mayor parte deberían formar parte de ese equipo internacional. En el proyecto europeo en el que se trabaja, que aborda la ingeniería desde el punto de vista técnico del proyecto, hay bastante gente allí que podría acabar formando parte del equipo internacional. La capacidad está, pero no es solo tener la gente localizada, que desde luego es importante, sino que también es una cuestión de organización, de perspectivas de largo plazo, de concretar cuándo y cómo hace falta hacer cada uno de los pasos...

-En la Universidad ya se habla claramente de que Granada va a ser sede del acelerador...

-Sí, sí. No hay duda. No hay candidaturas alternativas. La duda que puede existir desde un punto de vista teórico es que no se haga el acelerador por las razones que sean, que se renunciará al proyecto, o que se hundiera el proyecto de alguna manera. Pero si se hace, creo que está muy claro que se hará en Granada. No hay una candidatura alternativa ni hay dudas. Eso ahora mismo ya no existe.

-¿Y qué riesgos tiene? ¿Por qué razón se podría de tomar la decisión de no continuar?

-Estamos hablando desde el punto de vista teórico. No hay un riesgo que podamos medir fácilmente. Todo esto se enmarca dentro del programa europeo para desarrollar la fusión como fuente de energía. Un riesgo que podría ocurrir es que de repente Europa diga la fusión no sirve para nada, que renuncie a la fusión. Entonces no tendría sentido construir esta instalación. No creo que eso vaya a ocurrir, no es un riesgo real. Otro riesgo que podría haber son los riesgos financieros. España se ha comprometido a poner la mitad. Otro riesgo es que no seamos capaces de poner ese dinero, o que en un momento dado no seamos capaces de materializar los compromisos de Croacia o Fusion for Energy en en contribuciones concretas. Pero no son riesgos en los que estemos trabajando realmente.

-Es un gran avance...

-No tengo duda que se va a hacer. No sé cuándo, porque las cosas siempre son más lentas y los pasos administrativos que hay que dar nunca se sabe cuánto de complicados pueden ser, pero pero yo no tengo dudas de que se va a hacer.

-¿Cómo puede afectar al proyecto el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Sería uno de los riesgos que se barajan? El tema energético es una de las aristas de la guerra que más preocupan...

-La fusión como fuente de energía significativa no es una cosa que esté al alcance de la mano. Nos llevará todavía unas cuantas décadas. Para que sea significativo desde el punto de vista de la energía no basta con que haya un reactor de fusión funcionando, significa que haya 500. Para que llegue a ser el 10% del mercado eléctrico tiene que haber unas cuantas plantas funcionando... No es razonable pensar que vaya a resolver el problema que tenemos ahora a corto plazo. Lo que sí es es razonable pensar es que es necesario tener una estrategia de producción de energía que te permita tener una cierta independencia energética. Pasó ya en la década de los 70 con el famoso shock del petróleo, en el que los países árabes cerraron el grifo y todo el mundo sufrió mucho. Ahora estamos en una situación parecida con el tema del gas. Tener una estrategia de producción de energía que te permita una cierta independencia es algo muy relevante a largo plazo. A medio plazo solamente puede ser mediante fuentes renovables, energía solar y eólica. Creo que la estrategia europea a largo plazo va a seguir manteniendo el interés en desarrollar la fusión como fuente de energía.

-Y la guerra, ¿puede tener repercusiones en el proyecto?

-No se sabe cómo puede afectarnos. Puede haber en el sentido positivo una apuesta por seguir desarrollando la fusión y poner más dinero y que las cosas salgan más rápidas. O nos puede afectar en sentido negativo, que haya menos dinero disponible en el sistema porque hay que gastar dinero en armamento y en otras cosas y entonces sea más difícil financiar todas estas actividades. Creo que es más probable la primera opción, es decir, que la fusión salga reforzada a medio plazo como una fuente de energía que hay que desarrollar.

-Parece lo más lógico, pero en otros estamentos se pueden tener otras prioridades...

-La Unión Europea en general es capaz de desarrollar una cierta visión a largo plazo, pero la verdad es que no lo sé. Hay riesgos en en los dos lados. Es verdad que parece que en los próximos años nos enfrentamos a una probabilidad de crisis económica de nuevo y no sabemos muy bien cómo vamos a reaccionar a eso. Por otro lado, estratégicamente hablando, el tener distintas fuentes de energía que nos permiten esa independencia estratégica creo que va a ser muy importante también.

-Sobre el terreno, en Escúzar, ¿cuándo empezarán las obras de estos primeros edificios que ya hay licitados?

-Estamos precisamente en el proceso de evaluación de las licitaciones. Estamos en el proceso de evaluación. Espero que empecemos a ver alguna grúa o algunas excavadoras, en verano aproximadamente o justo después del verano. Esperamos que empiece a verse en movimiento para entonces.

-Ha habido relevo en el Ciemat. Yolanda Benito ha sido nombrada nueva directora de este organismo, que coordina el proyecto del IFMIF Dones a nivel nacional.

-Sí, Carlos Alejaldre se ha jubilado. No he podido hablar con ella después de que le haya nombrado. La conozco de toda la vida. Es compañera de trabajo de de muchos años. Tengo pendiente una organizar una reunión con ella. Estoy seguro que lo es perfectamente consciente de la relevancia del proyecto y también del papel del Ciemat en el mismo. Hablaré con ella.