¿Cuándo se activará en Granada el plan contra el colapso de los hospitales por el coronavirus?

La Junta de Andalucía ya tiene un plan de contingencia para reorganizar sus hospitales y el resto de la atención sanitaria en la segunda oleada de la pandemia de coronavirus, con medidas parecidas a las adoptadas durante la primavera pasada. En ese Plan 3.000 (previsto para cuando se supere ese número de camas ocupadas por pacientes de Covid-19), Granada tiene su propia línea roja, fijada en una previsión de 344 hospitalizaciones y 52 ingresos en UCI.

En estos momentos Granada supera por poco el centenar de pacientes ingresados (110 en el parte oficial del 15 de septiembre) y hay una decena de personas graves en UCI. Por tanto, para llegar a ese primer escenario previsto por Salud para evaluar las necesidades y los actuales recursos sanitarios, en el conjunto de los cuatro hospitales de esta provincia se tendrían que triplicar los casos y quintuplicar en los boxes de cuidados intensivos.

A primera vista parece que hay margen, pero la evolución está siendo muy rápida: el día 1 de septiembre el número de hospitalizados no llegaba al medio centenar, con solo 3 pacientes en UCI. En menos de 15 días, los casos de personas que han tenido una mala evolución para la salud se han multiplicado, así que, con esa progresión, las previsiones del plan 3.000 para Granada podrían alcanzarse en muy poco tiempo, incluso días.

Esas previsiones que hace la Consejería de Salud ya se reflejaron durante la primera oleada de la pandemia en dos planes parecidos para toda Andalucía, el 9.000 y el 15.000 (en aquella ocasión la línea roja era el número de casos confirmados, ahora los hospitalizados). El primero fue superado de lejos, lo que obligó a activar el siguiente, con medidas más extremas, como el montaje de un hospital de campaña en Málaga o la preparación de hoteles medicalizados en provincias como Granada. La pandemia comenzó a aflojar poco antes de llegar a tener que utilizar esos recursos extraordinarios en esta última provincia, que sí contó desde el primer plan con la utilización del viejo hospital Clínico de la Avenida de Madrid, un recurso que sigue disponible y activo.

Respecto al resto de Andalucía, esos 344 casos de hospitalizaciones previstas en Granada para el escenario de los 3.000 ingresos en la Comunidad, suponen que esta provincia tendría el 11,4% de todos los pacientes encamados. "En dicho escenario se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos públicos de la provincia", expone la Junta en su información.

Esto implica que Granada sería una de las cuatro provincias (además de Málaga, Almería y Cádiz) que se prevén más afectadas y con menos recursos disponibles. Por tanto, se activarían los planes especiales para de cada hospital para contar con la mayor parte de camas en la lucha contra el coronavirus. En Sevilla, Huelva, Jaén y Córdoba no está prevista la activación de los recursos adicionales, bien por la escasa incidencia calculada o por la existencia de recursos suficientes.

¿Qué medidas especiales se adoptan?

En líneas generales, sin entrar en las particularidades de cada provincia y de cada hospital, este plan 3.000 prevé la adaptación de la gestión asistencial, para lo que se hace una reserva de camas de hospitalización, observación, unidades de recuperación postanestésica y UCI, con el fin de tener operativas la mayor cantidad de unidades disponibles, así como de respiradores.

También se prevé la adecuación progresiva de la actividad asistencial; la suspensión de todas las cirugías no oncológicas que necesiten UCI, reservando su disponibilidad para pacientes afectados por Covid-19; la disminución, aplazamiento o suspensión de la cirugía menor ambulatoria en función de la situación epidémica local, y el aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas, así como de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos.

Se mantendrían todas las revisiones oncológicas, al igual que las consultas, pruebas diagnósticas y/o tratamientos de esta índole. Se mantendrían las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves y del seguimiento del embarazo, y se potenciarían las consultas en acto único.

También se mantendrán totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias y partos y la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones o cualquier seguimiento de patologías que requiera soporte especializado.

En la atención primaria, se mantendría la actividad, incluida la relacionada con el calendario vacunal, con preferencia a los servicios de urgencias, los equipos móviles y los avisos domiciliarios. En este ámbito se potenciará la teleconsulta y la telemedicina.