¿Adelanto del toque de queda a las 20 horas en Granada?

El adelanto del toque de queda a las 20 horas que la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno es una medida que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha valorado como factible para adoptarla de cara a bajar la curva de incidencia del coronavirus, una postura abierta a consensuar esta decisión mientras que el confinamiento domiciliario es una medida que, de momento, el Gobierno descarta. Así que Granada mantiene el toque de queda a las 22 horas. De momento.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se ha referido a la petición del Ejecutivo andaluz de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, algo que "parece que el Gobierno de España lo va pensar, estudiar y puede que acceda"; así como poder decretar confinamiento en determinadas poblaciones con mayor incidencia.

Así, ha insistido en que el Gobierno andaluz pide "que nos den las herramientas para tomar decisiones tanto en el toque de queda como en el confinamiento, lo que nos va a permitir poder actuar contra la pandemia de forma más eficaz, porque en Andalucía sabemos cómo hacerlo y porque siempre nos ha dado resultado".

"No entendemos por qué el Gobierno no toma decisiones, en una situación tan complicada no se puede mirar para otro lado", ha incidido el consejero, quien ha apuntado que si el Ejecutivo central no quiere tomar decisiones "que no lo haga, pero que nos dejen tomarlas a las comunidades autónomas".

Bendodo ha asegurado que el Ejecutivo central "es como el perro del hortelano, ni toma decisiones ni deja que las tomemos nosotros" respecto al toque de queda y el confinamiento por el COVID. "Ya estamos desesperados. Si el Gobierno no quiere actuar, que nos deje a las comunidades autónomas", ha manifestado.