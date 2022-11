La aerolínea Volotea planea vuelos entre Granada y Asturias el verano que viene

Después de una temporada invernal sin nuevos destinos programados para el Aeropuerto de Granada, la planificación para el verano que viene empieza a fraguarse y Asturias se presenta como una de las opciones para el próximo estío. La aerolínea Volotea tiene sobre la mesa abrir una nueva ruta entre el Principado y Granada para la campaña veraniega que comienza a finales del mes de marzo. La compañía también estudia poner vuelos con Barcelona y Jerez de la Frontera desde la terminal situada en el concejo de Castrillón.

Esta conexión vuelve a estar sobre la mesa después de que fuera una opción para el verano pasado después de que hiciera público en una de las últimas ediciones de la Feria del Turismo Fitur de Madrid, aunque finalmente no se llegó a inaugurar la ruta, de la cual no se supo que compañía la prestaría. De la misma forma tampoco se pusieron las conexiones con Oporto y Marrakech.

Volotea ha confirmado la existencia de esta opción a través de su director general de Estrategia, Gabriel Shmilovich, durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Aeropuerto asturiano, donde afirmó que la ruta con Granada estuvo abierta pero no operó, y que pese a que la campaña de verano está cerrada, no descartó incorporaciones de vuelos "a lo largo del año".

Si prosperaran las negociaciones para implantar esta nueva ruta, que sería estacional y no regular, Granada recuperaría las conexiones aéreas con el norte de España después de que durante el verano pasado se prestaran servicios con el Aeropuerto de Santander operados por Iberia Regional, y se perdiera la conexión regular de Vueling con el Aeropuerto de Bilbao.

Por lo demás, sigue sin haber noticias de nuevas conexiones aéreas desde Granada, un destino al que le está costando remontar después de la crisis de la pandemia de coronavirus. Esta temporada de invierno no ha supuesto la llegada de nuevos destinos, algo que sí sucedió en 2021 cuando aún existían restricciones para viajar sobre todo en avión. La terminal no solo no suma nueva rutas aéreas sino que algunas han pasado a ser estacionales (en temporada alta) y algunas regulares se han cancelado, como es el caso de Bilbao.

Así, en la terminal granadina actualmente tiene ocho rutas, seis nacionales y dos internacionales, y dos aerolíneas que operan con regularidad. Air Nostrum-Iberia realiza los vuelos a Madrid y Melilla, este último como Obligación de Servicio Público, mientras que Vueling tiene como destinos desde Granada las ciudades de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, Palma de Mallorca, y fuera de las fronteras españolas París-Orly y Londres-Gatwick.

Por el camino se han quedado los vuelos en suelo nacional a Bilbao, Ibiza y Menorca (estos dos últimos se prestan solo en verano), mientras que respecto a antes del estallido de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Granada ha perdido los vuelos con Nantes y Burdeos (Francia), Manchester (Reino Unido), Milán y Nápoles (Italia), y Berlín (Alemania). Además, había rutas planificadas, aunque no cerradas, con destinos escandinavos, norte de África y Portugal.