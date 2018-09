Más de 3.200 aforados en Granada, pendientes de perder el blindaje judicial

Según lo que ha trascendido sobre los planes del Gobierno, la propuesta no sería eliminar esos aforamientos, sino reducir su aplicación para que no ampare a los políticos en caso de posibles delitos ajenos a su cargo. Cabe la duda de lo que podría ocurrir en casos de corrupción, donde la frontera entre las concesiones a dedo, por ejemplo, y el enriquecimiento ilícito de los políticos es muy difusa.

Tampoco tendría incidencia directa, al menos por el momento, en los 13 parlamentarios y cargos de gobierno autonómico que tiene esta provincia. En este caso, es el Estatuto de Autonomía el que regula su aforamiento. No obstante, si la reforma de Sánchez saliera adelante, ésta podría arrastrar modificaciones estatutarias en las Comunidades. De hecho Murcia ya suprimió el año pasado estos privilegios para sus representantes. En esta situación están María José Sánchez, que como consejera de Igualdad y Políticas Sociales es miembro del Gobierno andaluz, además de la ex secretaria provincial del PSOE Teresa Jiménez o María Francisca Carazo, del PP. También gozan de esta garantía judicial representantes de IU, Podemos o Ciudadanos, fuerzas que proponen la reducción o eliminación de los aforamientos.

De esas 3.219 personas que actualmente tienen la condición de aforados (aunque con blindajes diferentes) en la provincia de Granada, la mayoría (casi 2.900) son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resto forman parte de instituciones estatales o autonómicas, incluidos los 122 jueces, 48 fiscales y 165 jueces de paz, que son el conjunto más numeroso, después de los policías y guardias civiles. En todos estos casos, la reforma que impulsa el Ejecutivo socialista no les afectaría, dado que su prerrogativa procesal no está recogida en la Constitución.

"Está bien que exista cierta protección, pero no creo que sea necesaria en todos los casos", opinaba ese día uno de los uniformados, en alusión a la extensión a lo largo de los años de esta prerrogativa, que ya alcanza a colectivos como los políticos de ámbito autonómico o a miles de jueces de paz por toda España.

El granadino José Luis del Ojo, entre el Senado y la Audiencia

El político granadino José Luis del Ojo es el ejemplo más destacado en Granada de una investigación judicial condicionada por el aforamiento. Como cualquier otro concejal de Ogíjares, su causa de prevaricación por la adjudicación de una obra municipal no habría salido de los órganos judiciales de la provincia (salvo para los posteriores recursos, como otros ciudadanos). Pero en el momento del inicio de las pesquisas, el edil del PP era también diputado nacional. Esto llevó su caso hasta el Supremo y le permitió marcar sus tiempos, algo que en política resulta muy útil. Todo ello no le evitó al final una condena judicial, aunque no llegaría hasta 2010 y después de perder su condición de aforado cuando su partido lo dejó fuera de las listas electorales en 2008. El objetivo de los aforamientos es proteger a los representantes institucionales de denuncias judiciales con las que terceras personas puedan tratar de obstaculizar el desempeño de sus funciones y garantizar que estos asuntos sean tratados por magistrados y tribunales que tendrían más experiencia y autonomía de las que se les presume en teoría a los jueces de instancia.