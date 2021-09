Adiós a los aforos, horarios y restricciones en Granada: los municipios de la provincia candidatos a recuperar la normalidad tras la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde cómo será la nueva normalidad en la comunidad y en la provincia de Granada, donde las únicas medidas vigentes para frenar la pandemia serán el uso de mascarillas en interiores y siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, la distancia interpersonal y el lavado de manos. Es decir, nivel 0 de alerta, marcado por tener una tasa de incidencia menor a 50 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. En Granada, tres áreas sanitarias tienen ahora mismo ese nivel salvo la capital. Las normas entrarán en vigor el 1 de octubre. Esto implica el fin de los límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo.

El Comité de Expertos celebrado ha modificado los criterios para atender la imposición de restricciones en los distritos sanitarios. El nuevo nivel de normalidad es que cada distrito sanitario esté por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. Así, las zonas sanitarias del Nordeste de la provincia (comarcas de Guadix, Baza y Huéscar), Sur (Costa y Alpujarra) y Metropolitana (Cinturón, Poniente y valle de Lecrín) pasarán a la nueva normalidad el viernes.

El distrito de la capital, que engloba también a Jun, Huétor Santillán y Beas de Granada, no pasa el corte de momento. Su tasa de incidencia está en 62,4 casos tras el dato de hoy, y aunque la tendencia es favorable (la incidencia a siete días está en 21,6 casos), tiene complicado llegar a ese índice antes del jueves, fecha en el que Comité de Alertas provincial se reúne para evaluar la situación. Esto es porque la evolución no hace ver que se pueda llegar, y que si es así, se quede muy cerca de hacerlo, por lo que tendría que esperar al siguiente jueves para ser de nuevo evaluada. Los datos a dos semanas de la tasa de incidencia en Granada hablan de que la capital ha necesitado cuatro días para bajar diez puntos su tasa de incidencia. Necesita que de aquí al jueves, en dos días, descienda 12,5 casos.

Granada capital y tres de sus municipios adyacentes no serían el único distrito sanitario andaluz con restricciones todavía de aforos y horarios. Por ejemplo, Almería al completo no pasaría este corte de los 50 casos ya que el distrito con menor incidencia es el Levante-Alto Almanzora, que está en 71,2 casos. En Cádiz, Jaén y Córdoba pasarán al completo las tres provincias, mientras que en Huelva solo lo haría uno de ellos, entre los que no está el de la capital. Málaga capital llegará muy justa al jueves (57,8), mientras que el resto de sus distritos no pasarán el corte. En Sevilla, la ciudad no entrará en nivel 0 el viernes.

"Estar como estamos era impensable. Ha pasado un milagro y son vacunas y sanidad pública", dijo Moreno antes de anunciar las nuevas medidas en la comunidad. Hoy el riesgo es bajo. 33 distritos de Andalucía presentan niveles inferiores a 50 casos. A partir de mañana, esperamos que la mitad esté en riesgo bajo. Pasamos nivel 0: recuperamos la total normalidad. Esperamos que los demás avancen poco a poco".

Las medidas son vuelta a la normalidad en nivel 0, es decir, distritos con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, por lo que dejarán de existir límites de todo tipo. También se podrán completar, también en nivel 1, el 100% de aforos en museo, eventos culturales y deportivos, pero deberán seguir respetándose las medidas de mascarillas en interiores si no se puede mantener la distancia e higiene personal. Estas normas serán de aplicación desde la madrugada del jueves al viernes.

También se ha decretado la vuelta a la normalidad en la atención sanitaria primaria, es decir, la presencialidad total desde el mismo 1 de octubre. Esta medida es independiente del nivel de alerta sanitaria en el distrito de salud, por lo que aquí sí entraría la capital.

Además, la Junta propondrá que a partir de este fin de semana se amplíen los aforos al 100% en eventos deportivos, por lo que el Granada-Sevilla podría contar con todo el estadio lleno si Granada capital baja de los 50 casos de tasa de incidencia el jueves por la tarde.