Seis heridos por un aparatoso incendio en la sexta planta de un edificio de la calle Arabial en Granada

Un incendio en el domitorio de una vivienda en la calle Arabial de Granada capital ha causado seis heridos por inhalación de humo, de los cuales tres de ellos han sido trasladados al hospital Virgen de las Nieves de Granada, según fuentes policiales. Las llamas que salían de una de las ventanas de la casa han desatado la alarma entre los vecinos en una hora punta. Hasta el momento se desconocen las causas de un fuego que se ha declarado sobre las 15:05 horas, cuando se recibió el primer aviso en el teléfono de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía.

Varias dotaciones de Bomberos se han desplazado al lugar de los hechos, el 111 de la calle Arabial, en el sexto piso de un edificio de siete plantas. Al parecer, el fuego se habría originado en un dormitorio en la que una persona estaba atrapada, según informan los Bomberos desde el lugar del incendio. Ante esta situación, la Policía Nacional y Local solicitaron refuerzos a los servicios sanitarios, que mandaron a dos ambulancias y una UVI móvil, que han trasladado a los heridos al hospital más cercano.

Las personas heridas son la que estuvo atrapada dentro del dormitorio a causa de las llamas, pero de la que no han trascendido más datos, mientras que el resto de heridos son personas que se encontraban en el hueco de la escalera y que presentaban síntomas evidentes de haber respirado mucho humo. De ellos, tres han sido atendidos en el lugar de los hechos y no han requerido el traslado al Virgen de las Nieves, mientras que otros dos de ellos sí han requerido de asitencia especializada. La mayoría de los daños han sido materiales, añaden los Bomberos.

Los efectivos de extinción de incendios de la capital entraron a la fuerza en la vivienda del siniestro sin apagar las llamas para atender a la persona atrapada, a la que colocaron encima una capucha de rescate, y cuando las condiciones han sido propicias, la han evacuado del interior del inmueble, relatan los Bomberos desplazados, adscritos al Parque Norte de Granada. Las causas son desconocidas hasta el momento, aunque los Bomberos se encuentran analizando el lugar para determinarlas.

Se trata de una zona muy concurrida, ya que la hora del incendio coincide con la salida del colegio de los alumnos del colegio de los Agustinos, muy próximo al lugar, además de con el final de las clases en la Universidad y el cercano campus de Fuentenueva. De hecho, los edificios de la zona suelen estar habitados por estudiantes de la UGR.