El alcalde de Granada, Paco Cuenca, se toma una tapa gratis en un bar de Granada

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha enrocado en el intento de 'enmendar' el revuelo generado a raíz de su comentario de hace unos días en el que cuestionó las "tapas gratis" en la ciudad y apostó por trazar una estrategia gastronómica desde el Ayuntamiento por bocados de pago, de mayor calidad y excelencia, que inviten a degustar el menú de los establecimientos.

La polémica surgió el jueves 31 de marzo al cedir Cuenca en la final del concurso Saborea sin Prisa Granada: "No vamos a promocionar más tapas gratis, nunca más. Las tapas hay que pagarlas porque son alta gastronomía". Unas declaraciones que generaron de inmediato el debate en redes de forma que el propio Cuenca salió poco después en su cuenta de Twitter en defensa de la tapa y las definió como "esencia de Granada".

Vaya folletaica con lo de las tapas. ¡Cómo vamos a prohibirlas!Son parte de la esencia de #Granada y las quiero en mi ciudad.También quiero que su gastronomía vaya a más y que podamos disfrutar de una delicia gastronómica. (Que es lo que dije) — Paco Cuenca (@PacoCuenca) March 31, 2022

El alcalde calificó de "folletaíca" el revuelo generado y aclaró que "las quiero en mi ciudad", aunque confirmó que "también quiero que su gastronomía vaya a más y que podamos disfrutar de una delicia gastronómica".

Ahora, días más tarde, en su cuenta de Twitter, Paco Cuenca insiste en realizar un pliego de descargos sobre las numerosas críticas que ha recibido en estos días y matiza que "además de la tapa gratis, hay que intentar promocionar y difundir la alta cocina granadina. No nos conformamos con menos".Lo hace con una conversación grabada en una visita a un bar del barrio de la Chana, al Sibarita. El propietario del local de entrada dice al alcalde: "Lo que has liado con lo de las tapas, porque tú me dirás si esto sería gratis o no sería gratis". Cuenca ipso facto "esto son las polémicas de Granada", para subrayar "cómo pollas voy a quitar yo las tapas" [en la subtitulación del vídeo elimina la palabra pollas] y expone que "son seña de identidad, en la Chana ya me dirás, y además tiene que ver con lo granadino, cada uno en su negocio que haga lo que quiera y si las quiere dar gratis es identidad y hay que preservarlo".

El alcalde de Granada aprovecha la ocasión para insistir en que "el trabajo que hay aquí [mientras mira una tapa] yo creo que hay que darle un valor", y agrega que "además de la tapa gratis hay que intentar y difundir la alta cocina; no puede ser que nos conformemos con que la gente diga que con un par de cañas comes en Granada, tapeas, pero hay más cosas".

A partir de ahí Cuenca dice: "Tapas gratis, claro que sí, pero contemos públicamente que en Granada hay muchísimos establecimientos haciendo un trabajo de gastronomía excepcional para que la gente venga aquí a comer a menú y a mesa y mantel, que es lo que hace falta".

El responsable del bar que conversa con el alcalde le contesta: "A mí me parece muy bien que el que quiera dar una tapa gratis sea libre de darla, pero viéndolo desde el punto de vista gastronómico, yo me pongo como cliente y cuando voy a un sitio y me cobran 2,50 o 2,80 por una cerveza y me ponen una tapa que yo no he elegido y su calidad a lo mejor no es lo que yo quiero, entonces prefiero tener una tapa gratis".

Cuenca al hilo cierra repitiendo que "la tapa gratis es algo que está consolidado con Granada y que atrae mucha gente y hay que preservarla y defenderla y, además, lo que tenemos que hacer fuera es Granada es promocionar los magníficos establecimientos que hay no sólo de tapas, de mesa, mantel... de gastarse un dinero".