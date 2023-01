El alcalde de Granada apela a educar en el respeto en la celebración del Día de la Paz

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha apelado este lunes, en la celebración del Día de la Paz, por la “necesaria educación en valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad”, al acudir a la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz junto a la comunidad educativa del Colegio Ave María de la Quinta, donde ha participado junto a los concejales Jacobo Calvo y Ana Muñoz en un acto con lectura de textos y poemas por parte de alumnos de diferentes cursos que ha concluido con una pintada de manos de todos los asistentes con la que se ha cubierto de color uno de los muros del centro.

El alcalde ha querido agradecer en esta fecha tan simbólica la tarea y el trabajo diario de los padres y madres del AMPA y del profesorado por “una educación que favorece la participación de todos y la convivencia y que respeta también el valor de la diferencia”. “Confiamos en nuestros jóvenes y les animamos a seguir construyendo juntos el futuro que se merece nuestra sociedad”, ha señalado.

Cuenca ha lamentado que, a día de hoy, sigan existiendo en todo el mundo espacios de intolerancia con graves consecuencias como la vecina guerra en Ucrania, que está provocando que miles de personas se vean obligadas a dejar su hogar, pero que también se da en momentos cotidianos del día a día, “como cuando no ayudamos a quien lo necesita o cuando enviamos un mensaje o un comentario a alguien cargado de violencia”.

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra cada 30 de enero desde 1964 con motivo del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, que con su lucha pacífica consiguió la independencia de la India, su país natal, y pretende hacer partícipe así a toda la comunidad educativa de su mensaje de amor universal, no violencia y paz.



Cuenca ha recordado que Granada forma parte de la Red de Ciudades Educadoras desde el pasado mes de mayo y que, tal y como se expresa en la Carta de Ciudades Educadoras, dispone de incontables posibilidades de aprendizaje y ofrece a todos sus habitantes formación en valores, prácticas de ciudadanía, respeto, tolerancia, participación y responsabilidad.



“El Ayuntamiento de Granada tiene un firme compromiso por fomentar actuaciones que incidan positivamente en los procesos educativos de la ciudadanía, entendiéndola como un elemento estratégico de progreso social, promoviendo la permeabilidad de la escuela y poniendo a disposición de ésta diversos recursos y servicios que la ciudad ofrece para contribuir a una formación integral”, ha incidido el alcalde, quien ha recordado que, precisamente, “una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas”.