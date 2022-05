El alcalde exige explicaciones al dueño del Granada CF antes de avanzar en el acuerdo de cesión de Los Cármenes

Granada está aún digiriendo el descenso a Segunda División del Granada CF, una caída que llegó el domingo contra todo pronóstico y que tiene en shock a los aficionados. Y hay una cosa en la que todos coinciden: el presidente del club tiene que dar la cara y ofrecer explicaciones. Y eso es lo que ha pedido el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, al dueño, el chino Rentao Yi.

"Yo me he dirigido al club para pedirle al dueño que dé la cara y que nos cuente qué va a hacer para recuperar la máxima categoría ya que no es solo un club deportivo, es que lleva el nombre y el escudo de la ciudad de Granada, por lo que me pongo a disposición para contribuir y le exijo que dé la cara, nos sentemos y nos cuente cuál es el proyecto deportivo para la ciudad porque vamos a contribuir para recuperar la primera división", ha dicho Paco Cuenca.

Conocer la intención del club antes de avanzar en la concesión del estadio

Un descenso que tiene también sus efectos. No solo el económico para la ciudad, sino también de propio funcionamiento del club. El Ayuntamiento está trabajando desde hace ya meses en un convenio de cesión administrativa del estadio Los Cármenes. ¿Cómo afectará la bajada de categoría al mismo? Según el alcalde, "ya está elaborado y encima de la mesa como borrador" ese convenio de cesión para varios años que reclamaba el club y por el que apostaba el PSOE desde el anterior mandato para darle estabilidad a la cesión de instalaciones.

Este es el primer argumento que utilizará Cuenca "para colaborar en positivo" con el club pero advierte: "Antes de avanzar en el desarrollo del acuerdo o ese proceso de licitación los granadinos tenemos derecho a conocer el proyecto para el Ganada CF, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciudad y la ilusión de miles de chiquillos". Y Cuenca quiere "garantías y solvencias".

Y es que la ciudad tiene que conocer el plan de futuro del club y las intenciones de subir de categoría y sus plazos para ver también sus intereses ya que se trata de una licitación a largo plazo.

"Tenemos hecho todo el trabajo y confío en que el Granada volverá a estar en primera en poco tiempo", ha insistido Cuenca, que ha recordado la situación similar que se vivió hace años, cuando "senté a John Jiang porque había bajado el equipo a Segunda y le dije que en la camiseta llevaban el escudo de la ciudad y no puede ser que pasemos vergüenza por no estar donde nos corresponde. Dijo que lo lamentaba" y el equipo subió. "Yo ahora lo que quiero es que el responsable de la mercantil nos sentemos y planifiquemos. Hay que conocer el proyecto. Quiero garantías y solvencias y voy a contribuir para que el Granada esté donde le corresponde".

Repercusión económica

Sobre la repercusión económica para la ciudad, Cuenca ha dicho que ya se empiezan a hacer cuentas pero que no se puede comparar con el impacto en otras ciudades ya que Granada es una ciudad pequeña pero con una gran programación y oferta que la llenan habitualmente, por lo que no es la misma situación que otros sitios donde el único atractivo puede ser el fútbol. Con todo, ha reconocido el impacto para la ciudad del descenso, por lo que está convencido de que "hay que trabajar desde ya para que el equipo vuelva a estar en la máxima categoría".