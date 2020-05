El alcalde de Granada insiste en que no haya que esperar 15 días para pasar a fase 2

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho hoy que espera que Granada pase a fase 2 la semana que viene, con el resto de provincias andaluzas, y no tenga que esperar los 15 días de estancia en cada fase que fijó el Gobierno. Insiste en esta petición, que ya hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que no acepta el Gobierno según el protocolo de desescalada.

"Nos gustaría que rectificaran, como lo han hecho en otras cosas. Además, no entendemos que si ya se dijo el viernes que podíamos pasar a fase 1, hayamos tenido que esperar al lunes", ha incidido.

Salvador reclama también, en la misma línea que la Junta de Andalucía, "que los indicadores sean públicos y que se publiquen los de todas las ciudades para ver por qué pasan unas sí y otras no".

"No entendemos que haya que esperar 14 días si cumplimos cuando la planificación de todo, incluida la del Festival de Música, depende de la evolución de las fases. No es una anécdota más y vamos a seguir insistiendo al Ministerio y al Gobierno. Málaga y Granada, si cumplen con los indicadores, no tienen que esperar dos semanas y espero que el gobierno rectifique y lo haga por no discriminarnos", ha concluido.