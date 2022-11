El alcalde de Granada afirma que "es de justicia" que la ciudad acoja la AESIA

El alcalde, Francisco Cuenca, se ha reafirmado en que “es de justicia” que Granada albergue la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial y ha asegurado “de forma contundente que tenemos la mejor candidatura, como lo demuestra este centro en el que ahora estamos”. El primer edil ha realizado estas declaraciones durante su visita a las instalaciones del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (Instituto DaSCI), donde ha conocido las utilidades de la Inteligencia Artificial aplicada en este caso a la investigación forense.



“La candidatura de Granada no es una ocurrencia puntual, sino una ambición definida gracias a la oportunidad que genera la Universidad de aprovechar el talento que se desarrolla en los distintos marcos de investigación para la transformación y mejora del modelo productivo en nuestra ciudad”, ha afirmado. “Esto es posible primero porque tenemos unos magníficos investigadores, pero además porque nos hemos puesto de acuerdo todas las instituciones para que esa investigación al final se transfiera al tejido productivo de Granada”.



Cuenca que ha estado acompañado por el concejal de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones, Francisco Herrera; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera, y el catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la UGR y responsables del Laboratorio de IA aplicada a la Identificación Humana junto con Óscar Cordón, Sergio Damas, ha recordado que actualmente el Instituto DaSCI - el único de carácter interuniversitario especializado en IA de Andalucía- cuenta con 33 equipos de investigación que desarrollan distintas líneas de aplicación de la Inteligencia Artificial, “aunque en este caso vamos a conocer en concreto el trabajo que se lleva cabo en materia forense para la aplicación de la inteligencia artificial en la identificación de personas fallecidas, lo va a permitir también almacenar datos con los que poder localizar a gente desaparecida”.



En la misma línea se han manifestado Enrique Herrera, que ha incidido en el esfuerzo de la Universidad “por ubicar el Instituto en el PTS para generar sinergias”, y Sergio Damas, quien ha valorado el logro “en convocatorias competitivas” de más de un millón de euros para la financiación “de este laboratorio y las otras 32 líneas que desarrolla este Instituto”. En una línea investigadora que comenzó hace más de quince años, Damas ha detallado que el proyecto consiste, entre otras cosas, en aplicar técnicas de IA para “a partir del cráneo de una persona desaparecida y haciendo comparaciones múltiples con fotografías de potenciales candidatos que corresponden a ese cráneo, poder ayudar al forense a tomar una decisión de si realmente ese cráneo corresponde a esa fotografía o no”. Un trabajo “con restos total o parcialmente esqueletizados” que, según ha añadido, se realiza en colaboración con el laboratorio de Antropología Forense que dirige la catedrática Inmaculada Alemán.



Durante su recorrido por las instalaciones de la empresa, Francisco Cuenca ha concluido que el Instituto DaSCI es “una muestra de los muchos espacios de oportunidad que está generando la investigación, en la cual Granada es puntera y pionera a través de su Universidad, y de cómo esto se está llevando al ámbito de la productividad y, por tanto, a la transferencia al tejido productivo”, ha incido. “Esta es una de las muchas razones por las cuales no permitimos decir que tenemos la mejor candidatura para albergar la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial”.



Ubicado en el PTS y con una plantilla de casi 200 personas, el Instituto DaSCI está impulsado por las universidades de Granada, Jaén y Córdoba con el fin de impulsar la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en inteligencia artificial (IA) a nuestro entorno socioeconómico. Además, destacan entre sus objetivos contribuir al desarrollo científico, mejorar la competitividad empresarial, potenciar la dimensión internacional de Andalucía en I+D y acercar la ciencia a la sociedad.