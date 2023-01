El alcalde de Granada elogia sus 558 días de gestión: 200 millones movilizados, mejora económica y "empatía" social

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha ofrecido este lunes un desayuno informativo con su equipo de concejales para informar a los medios sobre la gestión realizada y marcar el trabajo de los próximos meses en un año electoral que en mayo podría dejar un cambio en la Alcaldía. Algo con lo que no quiere "despirtarse" ni él ni su equipo. De hecho, asegura que la lista de nombre que le acompañará en su candidatura no se sabrá hasta marzo para seguir en la gestión "seria" sin distracciones estos meses. Por él, "quiero que me acompañen todos" de nuevo pero "no hemos hablado aún".

Cuenca, en esta comparecencia, ha hecho balance de sus 558 días de gestión en este "segundo rescate" de Granada. Desde que accedió a la Alcaldía en junio de 2021 tras la ruptura del Gobierno PP-Cs, "hay conceptos que han cambiado, como la cercanía y la empatía con los anhelos de las familias granadinas". "Somo un proyecto que mira al futuro con rigor y eficacia", para lo que ha dado sus datos de gestión.

"Hemos movilizado 200 millones para Granada, lo que evidencia nuestra capacidad de captar proyectos y fondos europeos con eficacia y rigor. Esto supone movilizar 360.000 euros diarios para Granada y el desarrollo de la ciudad", lo que "recordando de dónde venimos, tiene más valor".

Según Cuenca, las previsiones económicas que manejan indican que la ejecución presupuestaria se va a mantener y "se completará con carácter íntegro" y la previsión es "seguir reduciendo el endeudamiento". En este capítulo ha recordado que entraron con una ciudad con 60 millones de deuda comercial y cerrarán el año con unos 34, "casi la mitad". También aspiran a mantener en torno a 70 días el Periodo Medio de Pago a Proveedores. Esto será clave para salir este 2023 del plan de ajuste, algo en lo que trabajan desde el equipo de Gobierno y que ven viable.

Además, ha anunciado que tienen en marcha los mecanismos de recaudación para que "se llegue al 90% de los derechos reconocidos". Por tanto, asegura que son "558 días de crecimiento, gestión brillante y equipo entregado".

Recurso por la AESIA

Cuenca ha recordado la baja del IBI con las nuevas ordenanzas fiscales, la aprobación del presupuesto o que sea más barato venir a implantarse a Granada para las empresas, lo que hubiera sido mejor "si una decisión contra natura no hubiera frustrado" los planes de Granada con la decisión del Gobierno de no dar la sede de la AESIA a la ciudad.

Hecho por el que ha recordado que siguen trabajando en el recurso y que se está todavía en plazo (hay hasta mediados de febrero aunque esperan que se presente antes de final de enero) para presentar la reclamación judicial que llegará al Tribunal Supremo contra el proceso seguido por el Gobierno.

Cuenca ha recordado también el impulso de Urbanismo con la construcción de 1.500 viviendas o los nuevos hoteles de cinco estrellas, además de la inversión en Santa Adela (13 millones), el plan de asfaltado o las obras en los barrios, además del anillo verde o el proyecto Granada Respira.

El futuro, definido en el Pacto por Granada

El alcalde ha destacado la agenda cultural o los eventos internacionales que vendrán a Granada. "Me siento orgulloso del trabajo de este equipo. Con un tono de respeto y compromiso claro, con una alianza con las instituciones que es fundamental, nadie duda de un proyecto que tiene una clara visión metropolitana y que hemos plasmado en el Pacto por Granada, que existe".

"Y si pensamos ahora qué, la respuesta está en los 55 puntos firmados en ese pacto, que va a marcar los próximos meses y deseamos que la próxima década. Eso marca a lo que tenemos que dedicarnos y está firmado y determinado", ha recordado.

Sobre la visión metropolitana, ha recordado que "hemos roto un poco la frontera entre municipios" y se va a trabajar conjuntamente en movilidad o en la red de espacios industriales.

"Quedan cuatro meses y no nos despistaremos", ha dicho Cuenca, que ha tenido también palabras para el problema de los cortes de luz, ante lo que se plantarán "ante quien haga falta" para solucionarlos.

AVE: soterramiento y estación

Preguntado sobre la estación del AVE y el nuevo PGOU, ha dicho que la posición es clara y por tanto exigen al Gobierno central que defina cuál será la integración. "Nosotros apostamos por el soterramiento y la estación donde está ahora", ha dicho Cuenca. Sobre el Plan General, ha dicho que ya han solicitado al equipo redactor que entregue el documento inicial. También ha adelantado que le remitirán a Juanma Morneo un borrador de la oficina de gestión metropolitana que le planteó en su reunión y que tiene que implicar también al resto de municipios.