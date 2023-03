El alcalde de Íllora pide retirar, en señal de "concordia", los carteles sobre el crimen en que el murió un joven

El alcalde de Íllora, Antonio José Salazar (PSOE), ha pedido a la plataforma Unión Ciudadana, que se constituía en este municipio del Poniente de Granada después de la muerte violenta el pasado 15 de agosto de un joven, que retire "cualquier elemento (cartel, pancarta o de otro tipo)" exhibido en referencia a este crimen en las calles de la localidad, "con el ánimo de volver de manera definitiva a la concordia y buena convivencia".

En un comunicado remitido a Unión Ciudadana de Íllora, consultado por Europa Press, Salazar, que da las gracias a la plataforma por su "dedicación y apoyo" en su actividad, explica que este gesto se pide también en "respeto a la labor llevada a cabo por la instancia judicial". Por los hechos, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja, hay un joven en prisión provisional por supuesto homicidio, estando personado el Ayuntamiento como acusación popular.

El consistorio ilurquense también ha denunciado, agrega Salazar, a "una familiar del presunto responsable por los detestables comentarios que ésta había vertido en redes sociales" y que supuestamente "incitaban directamente al odio y atentaban contra la más elemental dignidad del fallecido y su familia".

El Juzgado número 2 de Loja, en una causa aparte, tiene abiertas unas diligencias previas por unos altercados que tuvieron lugar tras el crimen, en el marco de las cuales, este mismo miércoles, la asociación Sociedad Gitana Española, en representación de varios de los denunciantes, ha anunciado que va a pedir la investigación del alcalde.

En la noche del 15 de agosto, y según detalló en su momento esta misma asociación, "un grupo de vecinos intolerantes, racistas y violentos asaltaron las casas de varias familias gitanas destrozándolas, volcando sus vehículos e incluso robando enseres y dinero" de estas personas emparentadas con el detenido por supuesto homicidio, supuestamente "empujándolas a una situación de desamparo y exclusión social".

"No vulneran ningún tipo penal"

Por otra parte, la Unión Ciudadana del Municipio de Íllora, que ha convocado desde entonces distintas concentraciones pidiendo seguridad y justicia para el fallecido por lo que consideran que fue un asesinato, y no un homicidio, ha respondido al alcalde en un comunicado tras la carta que les ha remitido, con fecha de este pasado lunes, 6 de marzo, que los carteles "no vulneran ningún tipo penal, ni de invitación al odio, ni injurian ni calumnian a nadie", y adelanta que "no quitarán las pancartas" en memoria del joven.