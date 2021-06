Un alcalde del PP con el apoyo de Vox y Cs tras la dimisión de Salvador: la principal opción de los populares antes que el PSOE

El grupo municipal del PP de Granada ha incidido en que la primera opción para devolver la estabilidad al Ayuntamiento pasa por revalidar el acuerdo de gobierno con Cs y los apoyos puntuales de Vox, pero presidido en lo que resta de mandato por un candidato del PP como grupo mayoritario del centro derecha. Así lo ha manifestado este martes el portavoz del grupo municipal del PP de Granada, César Díaz, preguntado por la propuesta del PSOE de sumarse a una moción de censura para conformar un gobierno de concentración con el que poner fin a la situación actual en el consistorio.

Díaz ha dicho que se reunirán y escucharán "amablemente" la propuesta del grupo municipal del PSOE, que ha planteado 40 medidas para sacar a Granada de esta situación, pero que la primera opción y por lo que trabaja el PP es por revalidar el acuerdo de gobierno con Cs y apoyos puntuales de Vox, con un alcalde del Partido Popular.

"Creemos que después de dos años en los que hemos sido muy generosos con un partido que solo tenía cuatro concejales -en alusión a Cs-, ahora debe ser la fuerza política líder del centro derecha la que asuma la alcaldía cumpliendo el compromiso asumido por los once concejales que formaban el gobierno", ha insistido.

Ha dicho que trabajan con esa hoja de ruta por que esta situación no se alargue más, sin perjuicio de escuchar la propuesta del PSOE y las 40 medidas que han propuesto para sacar adelante la ciudad, muchas de las cuales, dice Díaz, ya las estaba ejecutando el gobierno municipal y otras dependen del Gobierno central.

Díaz ha afirmado que no han dejado de tener conversaciones con el exconcejal del PP y ahora en el grupo no adscrito Sebastián Pérez -cuya marcha desencadenó la situación actual- porque es "una parte importante de este acuerdo", y ha recordado que para reeditar el gobierno de PP y Cs con un nuevo alcalde haría falta tanto su apoyo como el de Salvador, con su renuncia como regidor, los de Vox y los de los otros tres concejales de Cs -dos de ellos ya en el grupo no adscrito