El alcalde de Santa Fe renunciará a su cargo el 19 de enero

El alcalde de Santa Fe, el socialista Manuel Gil, dejará su cargo el próximo jueves 19 de enero para cumplir su compromiso de estar solo dos mandatos, una decisión que comunicó este sábado a su grupo municipal y a la ejecutiva local socialista.

"Mi objetivo era anunciar a los compañeros que no me presentaría en las próximas elecciones municipales de mayo y también algo que muchos no esperaban, mi renuncia a la alcaldía, que será el 19 de enero", ha explicado en declaraciones a Europa Press el propio Manuel Gil, quien será sustituido por Patricia Carrasco, segunda teniente alcalde de Santa Fe en la actualidad.

Gil ha recordado que en las elecciones de 2019 Carrasco fue la segunda en la lista y, por lo tanto, "es un relevo generacional y natural y le corresponde ahora a ella ser la candidata a la alcaldía en el pleno de investidura que tendrá lugar el próximo viernes 20". "Esperemos y deseemos que sea ella la nueva alcaldesa", ha manifestado.

El actual regidor ha indicado que cuando se convirtió en alcalde en 2015 ya comunicó que desde su punto de vista "dos mandatos eran suficientes" al frente del ayuntamiento, aunque precisa que "respeta a quien diga lo contrario". "Las promesas hay que cumplirlas, así lo manifesté a mi agrupación y a la ciudadanía de Santa Fe y quiero cumplirla", ha abundado.

Manuel Gil, quien también tiene la intención de dejar la concejalía, seguirá en sus cargos orgánicos -es vicesecretario del partido en Santa Fe y forma parte del comité provincial del PSOE en Granada-. "Yo voy a seguir trabajando por mi partido", ha concluido el alcalde.