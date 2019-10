El alcalde pedirá a Endesa que amplíe la potencia en la zona Norte para evitar los cortes de luz

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho hoy que va a pedir a Endesa que aumente la potencia en la zona Norte en la reunión que celebrará este jueves por la tarde la Mesa por la Zona Norte, convocada de Urgencia por el Ayuntamiento para buscar soluciones a los cortes de luz.

Según el alcalde, la situación de los vecinos "no puede seguir así más" y ha explicado que en una primera reunión a la que acudió ya explicaron que había un programa para legalizar enganches y ayudar a las familias con menos recursos, algo en lo que Salvador está de acuerdo asegurando que van un paso más allá y plantearon "ver la posibilidad de actuar contra los instaladores" ya que "cuando se quita un enganche a la hora está puesto otra vez". En eso poco se ha podido hacer ya que los propios jueces le han reconocido que "las penas son pequeñas".

En esta segunda reunión "quiero hablar con Endesa porque además de que hay que revisar las instalaciones obsoletas, yo escuché que se podía dar más potencia para garantizar la luz a los vecinos pero que eso favorecería otras cosas", en alusión a los enganches y cultivo de drogas. "Si eso garantiza la luz a los vecinos hay que hacerlo y el resto de los problemas de orden público se tendrán que resolver por parte de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta por el área de Vivienda, el Ayuntamiento...pero si hay posibilidad técnica que se haga y ya solucionaremos el resto de aspectos".

De hecho, Salvador ha denunciado que no entiende que "no se haya hecho antes para no condenar de por vida a estos vecinos".

En la reunión del jueves estarán como instituciones Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Endesa como empresa. También se invitó al Defensor de la Ciudadanía, que acaba de finalizar un encierro de una semana junto al cura de La Paz para dar voz a los vecinos afectados porl os cortes de luz y exigir soluciones.