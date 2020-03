El alcalde planta a los interinos, en lucha contra la temporalidad

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dado plantón hoy a los interinos, sindicatos y al abogado Javier Arauz, que lleva los casos de los trabajadores que luchan contra la temporalidad en el Ayuntamiento de Granada. Según denuncian desde Sitag, esta mañana se canceló la reunión prevista y el motivo es que ha molestado que haya salido en prensa la reunión y la visita de Arauz así como que se convocara a los medios para explicarles la reunión.

"Como ha salido en prensa no le ha gustado. Parece que no quería informar de la reunión, mantenerla en secreto, no quería que saltase a la luz", denuncia el presidente del sindicato independiente de trabajadores del Ayuntamiento de Granada, Sitag, Pablo García de Movellán. "Con esta actitud ha demostrado que no quiere saber nada de un alto porcentaje de la plantilla municipal (más del 22%) cuyos puestos de trabajo dependen del Ayuntamiento y sus decisiones".

El abogado sí se ha podido encontrar con los grupos de la oposición y ha contado la problemática al portavoz del PSOE, Paco Cuenca; al concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura y a las ediles de Vox Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez.

Pero los trabajadores interinos no se van a parar. "Vamos a seguir adelante con las demandas, que ya son unas cien y llegaremos a las 150, y vamos va convocar una asamblea de trabajadores para decidir las acciones a tomar". Y no descartan ninguna, como la de ir al pleno de marzo para pedir explicaciones al alcalde. Además, aseguran que las negociaciones con el concejal de Personal, Francisco Fuentes, están "rotas" y que por eso se iba a celebrar la reunión con el alcalde.

"El concejal quiere hacer unas bases muy duras, ya lo ha hecho para la promoción interna y las hará más duras para los interinos", explica García de Movellán, que asegura que de los 200 trabajadores por fraude de ley, la mitad, unos 100, son "mayores de 45 años con niños", por lo que tienen difícil por conciliación someterse a unas duras condiciones.

Según Sitag, la situación ha sorprendido a Arauz. "Es la primera vez que le pasa", lamenta García de Movellán.

El sindicato calcula que de prosperar las demandas y asumir el Ayuntamiento el pago, supondría unos 6 o 7 millones de euros a las arcas públicas.

En esta reunión, ante las casi 100 demandas reclamando fijeza e indemnización compensatoria, y otras 60-70 en camino, se le iba a trasladar al alcalde el alcance de estas reclamaciones previas y ofrecerle alternativas para evitar ir a juicios que desgasten a la plantilla y al propio Ayuntamiento, y esto es lo que se iba a informar a la prensa. "Se le iba a trasladar el posible perjuicio económico para la ciudad, aparte de los 2.700.000 euros citados ayer, unos 6 o 7 millones de euros en que caso de que el TJUE el próximo 19 de marzo dictamine indemnizaciones como sanción en lugar de fijeza. También se le iba a trasladar en ese caso como evitarlo con un acuerdo satisfactorio".