El alcalde de Granada recupera la presidencia de la comisión de contratos tras la renuncia de Vox

El alcalde de Granada, Luis Salvador, vuelve a presidir la comisión de grandes contratos aprobada en diciembre y que generó una crisis política en el Ayuntamiento. Después de que se haya conocido la renuncia de Vox a presidirla y participar en ella, el alcalde vuelve a tomar la presidencia que les delegó.

Según han confirmado hoy los portavoces del equipo de Gobierno, César Díaz y Manuel Olivares, "ahora habrá que hablar con PSOE y Podemos-IU para ver quién quiere presidirla" y analizar su futuro ya que quien propuso su creación, aportó el reglamento y se postuló para presidirla, algo que generó incluso la dimisión del presidente del PP, Sebastián Pérez, ha renunciado a seguir participando incluso antes de que se haya puesto en marcha.

Olivares ha dicho sobre esta renuncia de Vox y de Onofre Miralles, el presidente delegado, que "cada uno se retrata" y "se ve la seriedad que cada uno entiende" como concejal. Además, considera que "tendrá que dar explicaciones" de su decisión. "Desconozco el motivo y se tendrá que valorar si se quiere seguir adelante o no" con la comisión, ha explicado.

"Personalmente creo que no es serio, hay que pensar mucho en lo que se hace. Me parece una falta de rigor pero cada uno valora lo que es ser concejal", ha criticado.

Lo que asegura es que el equipo de gobierno va a seguir trabajando con transparencia y control y "no entrar en juegos".

Por su parte, el portavoz del PP, César Díaz, ha dicho que "respeta la decisión" y que se seguirá trabajando en tres vías con estos grandes contratos como son la basura o el transporte: comisión delegada de Medio Ambiente, comisión de Movilidad y comisión de Contratación, presidida esta última por Sebastián Pérez, que dijo también que renunciaría al área si Vox presidía la comisión, lo que supuso un pulso con el alcalde, que mantuvo la promesa con Miralles.

Díaz ha dicho que la comisión de grandes contratos "no ha muerto, es una vía más", pero a efectos prácticos si no se convoca o el resto de grupos lo deciden, no tendrá actividad. "No era de todas formas una comisión que supla la oficial ni tiene la encomienda de decidir nada", ha recordado.