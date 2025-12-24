La Alhambra de Granada recibirá más de 70.000 visitas esta Navidad y rozará el lleno técnico

El Patronato de la Alhambra rozará el lleno técnico lo que queda de año, con una ocupación media superior al 97%, y recibirá a más de 70.000 personas durante las vacaciones navideñas, con especial protagonismo del turismo nacional.

El complejo monumental granadino, históricamente el más visitado del país, ha vendido ya más del 91% de las entradas disponibles entre el 26 de diciembre y el próximo 6 de enero y espera rozar el lleno.

Fuentes del Patronato han detallado a EFE que desde el próximo viernes y hasta el 6 de enero, con el cierre del día 1 de enero, más de 70.200 personas recorrerán este espacio patrimonial, cifras que se suman a un año de crecimiento de visitas continuado.

El día con más visitas será precisamente el próximo viernes, con un 97,6 % de los pases ya vendidos, aunque la medida se mantiene por encima del 93 % el día 4 de enero.

Por nacionalidades, el mercado nacional aporta más del 35 % de los visitantes en este periodo festivo, seguido de los turistas procedentes de Estados Unidos que son casi uno de cada diez.

En el listado destacan además italianos, surcoreanos, franceses y chinos, que suman casi 14.000 visitas.

La Alhambra prevé cerrar el año 2025 con más de 2,7 millones de visitantes, una cifra que se mantiene dentro de su aforo máximo anual ajustado por motivos de conservación.