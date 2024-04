El Gobierno acuerda la "urgente" ocupación de terrenos para ampliar la franja de seguridad de una de las pistas del aeropuerto de Granada

El Consejo de Ministros de este martes tomó conocimiento del acuerdo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que se declara la "urgente ocupación" de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

Se trata de la expropiación de terrenos necesarios para la ampliación de franja norte, un ensanche de la superficie que no afecta al aeropuerto en cuestión, sino de una de las franjas de seguridad que deben tener las pistas del aeródromo según la actual normativa, explicaron fuentes de Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España.

Se trata de incorporar una superficie de 6.486 metros cuadrados a la zona de seguridad de la cabecera 09 de una de las pistas de vuelo, en el término municipal de Chauchina, donde está el aeropuerto de Granada.

La actual normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea exige que la franja de seguridad en las pistas de despegue y aterrizaje sea de unas dimensiones superiores a las que actualmente tienen esas áreas de seguridad el aeropuerto granadino, de ahí la necesidad de intervenir en el aeródromo tal y como ha acordado el Consejo de Ministros.

El proyecto en cuestión todavía no se ha licitado y no se ha estimado ni el coste ni el periodo que durarán las obras del proyecto de ampliación de las franjas, según Aena, que sí confirmó que se trabaja en esta ampliación de la franja de seguridad desde antes de la pandemia, en concreto desde el año 2019, y que por diversos motivos -entre ellos la propia situación provocada por el Covid- no había sido posible intervenir antes.

Balance de viajeros positivo

El Aeropuerto Federico García Lorca ha sumado en los últimos años distintas inversiones que le han permitido crecer, según los datos que periódicamente remite Aena. Así, el balance más reciente señala que el aeródromo de Chauchina cerró marzo de 2024 con 100.157 pasajeros, un 17,6% más que doce meses antes. Según el cálculo de viajeros diarios, más de 3.200 personas de media pasaron por la instalación granadina a lo largo del mes pasado. La causa fue, sobre todo, el tráfico nacional, indican desde Aena.

Estos datos se unen a los de enero y febrero. Los tres primeros meses de 2024 se cerraron con 274.187 pasajeros, un 17,5% más que en la misma fecha de 2023.