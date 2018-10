Los andaluces se quedan sin su encuesta electoral del Egopa por la falta de fondos

El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía de la Universidad de Granada (Cadpea) ha suspendido por falta de fondos el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), según informó ayer su director de trabajo de campo, Ángel Cazorla. Este centro ya se vio obligado a cancelar con anterioridad la edición estival del referido estudio, considerado como el 'CIS andaluz', aunque había mantenido hasta ahora su encuesta principal de invierno con fondos propios de otras labores de consultoría.

La cancelación del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, que ofrecía estimaciones electorales, obedece a la falta de recursos económicos del Cadpea, que fundamentalmente se financiaba a través de convenios con entidades financieras o aportaciones de organismos e instituciones públicas. "Ahora, esa referencia demoscópica en Andalucía se pierde, ese espacio que habíamos ocupado en los medios de comunicación y en el imaginario de la sociedad andaluza queda huérfano", lamentó Cazorla, quien apuntó que, en cualquier caso, se mantiene el núcleo del Cadpea que planteará "otro enfoque" en sus trabajos de investigación.

El director del trabajo de campo recordó que, desde el año 2002, el Egopa ha constituido un estudio de referencia elaborado desde un centro "con rigor científico" y que, a lo largo de su trayectoria, ha contado con unos 400 encuestadores. El Egopa incluía un trabajo de campo y el posterior análisis de los resultados a partir de entre 1.800 y 3.200 entrevistas telefónicas llevadas a cabo en toda la comunidad andaluza.

Según explicó la directora del Cadpea, Carmen Ortega, el Egopa "ha muerto" después de que en los últimos años se haya elaborado con fondos propios de este grupo de investigación de la UGR, que seguirá desarrollando sus trabajos, aunque no este estudio que -en sus últimas oleadas, anualmente- radiografiaba el escenario electoral andaluz. En la actualidad, "no hay vía" posible para conseguir fondos propios o de otras instituciones para reactivarlo, y sólo "un milagro" conseguiría hacer que la suspensión del Egopa no sea definitiva, explicó Ortega, que subrayó el "esfuerzo personal" de los investigadores en los últimos años para la elaboración del estudio, que ha sido "totalmente independiente" y "nunca" ha sido financiado por la Junta. El carácter universitario del 'CIS andaluz' también fue valorado por la directora del Cadpea, quien señaló, en este sentido, que el Egopa ha sido un "referente" en el ámbito nacional.

Con su origen en una encuesta similar que se hacía en el ámbito provincial de Granada desde 1999, comienza a elaborarse en 2002, con dos oleadas al año. Hasta 2011, estuvo financiado por la antigua CajaGranada, y, desde entonces, ha sido sufragado con fondos propios del grupo de investigación de la UGR, los cuales se han "agotado", por lo que no han podido iniciarse los trabajos preparatorios del próximo, el correspondiente al invierno de 2019.