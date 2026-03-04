Aparece sin vida el cuerpo del estudiante de la Universidad de Granada desaparecido

El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado que la identidad del cadáver que ha aparecido sobre las 10:30 de la mañana en un barranco cercano al Campus Universitario de Cartuja es el de Raúl, el joven estudiante de Peligros de 21 años que se encontraba en paradero desconocido desde la noche del martes. Asimismo, fuentes policiales han confirmado que los primeros indicios apuntan a que la muerte se produjo por accidente al caer por el terraplén, y que el cuerpo no presenta signos de violencia. Aun así, la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre la muerte del joven.

La aparición del cuerpo se produjo sobre las 10:30 horas de este miércoles en el barranco de Cartuja, en el mismo enclave donde se buscaba desde la noche de ayer a Raúl, el joven estudiante de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada que no había regresado a casa y al que se había visto por última vez en la cafetería del centro. Aunque la fuentes policiales indicaron en un primer momento que era pronto para unir los dos casos, ha habido que esperar a la identificación del cuerpo para confirmar que el fallecido era el chico al que se buscaba.

Labores de levantamiento del cadáver en el Barranco de Cartuja

El barranco de Cartuja, el lugar donde ha sido hallado el cadáver, es una zona próxima al Campus Universitario del mismo nombre, cerca de la Facultad de Farmacia y el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. En concreto el cuerpo estaba en una zona de abundante matorral, que se encuentra muy alto por las intensas lluvias de este invierno, y en una de las laderas que bajan al cauce del río Beiro . Según ha podido saber este diario, han sido dos agentes de la Unidad de Homicidios que se encontraban en la zona de búsqueda quienes han hallado el cuerpo sin vida del hombre.

Tras el hallazgo del cuerpo se ha procedido según establece el protocolo para estos casos. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Científica que recabaron datos en la zona para esclarecer tanto la identidad de esta persona como las causas que pudieran explicar deceso. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia, que concretará el motivo de la muerte. Ya se ha decretado el levantamiento del cadáver, donde están participando también efectivos de los Bomberos de Granada, y de donde se ha desprendido una primera hipótesis que es la de una caída accidental.

La familia denunció la desaparición este pasado martes noche y desde entonces realiza tareas de búsqueda del joven, que llevaba sudadera morada y pantalón de chándal, sobre todo en la zona en la que fue visto por última vez, en el entorno del campus de Cartuja, una zona con amplias zonas abiertas, con vegetación y desniveles acusados en algunos puntos. La familia declaró que el chico únicamente salió con su teléfono móvil. Fuentes de la Universidad de Granada indicaron por su parte que trabajan en recabar información sobre estos hechos. Sí confirmaron que el joven de Peligros es estudiante universitario.