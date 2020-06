El aplauso, el monumento en Granada a los sanitarios y a las víctimas del coronavirus

Si hay algo que durante el confinamiento unió a los ciudadanos en los momentos más difíciles de la lucha contra el coronavirus eso fue el momento de los aplausos a las ocho de la tarde cada día como reconocimiento a los sanitarios en su lucha contra el virus también en apoyo a los afectados por el virus. Por eso, el aplauso será el motivo que centrará el monumento que tendrá Granada en homenaje a los sanitarios y en recuerdo a las víctimas de la pandemia y a la lucha de toda la ciudad contra el Covid.

Se trata de una escultura en mármol de Macael que se reproducirá también en todas las capitales de Andalucía y que fue presentada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Sevilla esta semana. Su autor, el escultor Navarro Arteaga.

El Ayuntamiento de Granada ha confirmado que este será el monumento para recordar todo lo que ha pasado durante esta pandemia. Aunque todavía está por definir su ubicación exacta, se barajan espacios como el entorno hospitalario, donde se ha librado la mayor batalla. Su colocación está prevista para el mes de julio y el material será mármol blanco de Macael.

Ha sido la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), que gestiona la Marca Macael, la que presentó las ocho esculturas de mármol Blanco Macael que serán colocadas en las ocho capitales andaluzas como reconocimiento a estos profesionales y, en definitiva, a toda una sociedad en la que cada persona ha colaborado para salir adelante de una u otra forma.

Jesús Posadas, presidente de AEMA, asegura que desde su concepción, el proyecto les pareció muy especial. Y el homenaje tiene ocho motivaciones. La primera es la labor de los sanitarios de Andalucía, la segunda es la paciencia y fortaleza de sus familiares, que desde la sombra los han apoyado y han sufrido las consecuencias de su exposición, la tercera razón son las víctimas y sus familiares, la cuarta es para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han velado desde la calle para que se cumpliera con las normas de confinamiento. “La quinta es la labor de nuestro consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. Recuerdo una comparecencia suya en la cual nos instaba a la responsabilidad individual, a protegernos y a ser solidarios", dijo. La sexta razón es el homenaje a la sociedad española en general y a la andaluza en particular, por su comportamiento ante una situación inaudita. La séptima es el trabajo impagable de todos los empresarios y trabajadores que no han parado su actividad, y la octava es homenajear a los muchos voluntarios, que de manera anónima, no han dudado en ayudar a los más necesitados en esta crisis.

El destacado escultor Navarro Arteaga ha sido el creador del modelo de escultura que será el referente para la talla en piedra. El artista contactó para ser parte de este proyecto con la asociación y lo ha hecho de forma totalmente altruista. "Va a quedar en mi memoria y en lo profundo de todo mi ser esta obra, porque es inmortalizar para siempre esa lucha y ese esfuerzo que tantas personas han dedicado, en cuerpo, alma y vida. Nos queda mucho por delante. Por desgracia llegará ese segundo round para el que hay que ser fuertes. Estamos en vuestras manos y la lucha será otra vez con el compromiso de todos. Seguid con ese ahínco, esfuerzo y ganas de luchar por el prójimo”, dijo.