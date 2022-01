¿Aulas confinadas en el segundo día de clase? ¿Pasaporte Covid en los comedores escolares? ¿124 bajas de profesores o un millar? Claves para entender el regreso a las aulas en Granada

El pasado lunes 10 de enero se regresó a la actividad docente en los 687 centros educativos de la provincia en pleno ascenso del número de contagios y con elementos que merecen ser desbrozados. Uno de ellos, llamativo, es la abismal diferencia entre el dato facilitado por Educación de docentes de baja y las estimaciones realizadas por distintos sindicatos y organizaciones.

Mientras Educación informó de 124 bajas de docentes en colegios e institutos de Granada -apenas un 1,09 del total de la plantilla, compuesta por 11.351 profesionales-, un sondeo realizado por CCOO Granada "constató la ausencia de un 6% de este profesorado por causa del Covid". Desde la asociación de directores de instituto de Andalucía Adián, la tasa de ausencia se eleva al 8%. El sindicato ANPE, por su parte, estimó tras un sondeo en 56 centros que un 7% del profesorado no se había podido incorporar. Esto supondría rondar el millar de faltas.

La explicación a esta notable diferencia en los datos la facilita el presidente provincial de Adián, José Madero, director del IES Arjé de Chauchina. "Los datos de Educación son ciertos, pero engañosos", afirma. "Se trata de bajas confirmadas", 124 ausencias que se pudieron justificar. Sin embargo, el lunes los centros se encontraron con un número mayor de docentes que no pudieron ir pero que todavía no habían podido gestionar la baja con su médico de cabecera, trámite que ha llegado a alargarse hasta dos días explica Madero. Con papeles bajo el brazo hubo 124 bajas, pero en las aulas fueron más -según los sindicatos y los directores- las ausencias. "No estamos de acuerdo con esos datos", recalca la responsable de Educación de CSIF en Granada, Emilia Santos. El cálculo realizado por la central sindical ronda el 8% de ausencias.

"Está siendo una semana un poquito complicada", concede el director del Arjé, que tiene a un 10% del alumnado en casa por casos confirmados o en aislamiento a la espera de pruebas. La estimación de CCOO apunta a que un 12% del alumnado falta estos días a clase por situaciones relacionadas por el Covid.

"La semana que viene posiblemente se registre otra subida" de casos, apunta el responsable de educación de UGT en Granada, Calixto Martínez, que añade que se ha solicitado "transparencia" en la gestión de las coberturas telefónicas que se realizan estos días para cubrir bajas. "No es como Sipri", acrónico de Sistema de Provisión de Interinidades de la Consejería de Educación. Madero, por su parte, destaca el comportamiento responsable del alumnado y no ve probable ese aumento de casos, ya que los casos de positivos se han producido fuera de los centros.

Hasta la fecha, y para toda Andalucía, se han realizado 16 llamamientos telefónicos. Se trata de una medida de urgencia, acordada por la Junta y sindicatos, para cubrir de forma rápida sustituciones. Para Santos, esta medida tiene un efecto muy limitado en la situación de los centros. "Son puestos voluntarios", por lo que es posible que se rechace. "Tenían que haberse puesto en marcha medidas antes", expresa la responsable de Educación en Granada de CSIF. "Desde diciembre veíamos que esto podía llegar". Entre las medidas que considera que se debían haber tomado está el refuerzo de profesorado, sobre todo en Infantil, donde el alumnado va sin mascarilla, o la realización de test.

En la petición de test coincide con la postura tomada por la Asociación de directores de centros de Infantil y Primaria, Asadipre, presidida en Granada por Dimas Martín. Se insta a instalar medidores de CO2, filtros Hepa y acelerar la vacunación, además de advertir en el comunicado previo al inicio de las clases, de que era necesario un sistema "alternativo" para situaciones como las que se dan ahora en los centros. En el Arjé, son cuatro las bajas por Covid y ninguna se ha cubierto.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Granada, Mercedes González Liñán, indicó que “estas ausencias se podrían haber paliado si se hubieran mantenido los apoyos y refuerzos Covid que hubo el curso pasado, apoyos que ya reclamamos a principio de curso sin tener respuesta por parte de la Consejería de Educación”. "Aquí tenemos los resultados de la escasa inversión en la educación pública. Una devaluación de los servicios que ha obligado a la reincorporación presencial a las aulas sin garantías de seguridad frente a la sexta ola y la nueva variante ómicrom".

Las bajas, con todo, no son la única faceta de esta vuelta a las aulas. El parte de la Consejería de Salud y Familias indicó el pasado martes que había ocho aulas confinadas de un total de 8.841 clases. El motivo, explica la Delegación territorial, es que son aulas de Infantil de la etapa de 0 a 3 años que han estado en funcionamiento en Navidad para facilitar la conciliación de las familias. Los casos detectados en en periodo navideño obligaron a estos cierres parciales. Por cierto, el 23 de diciembre eran 48 las aulas confinadas, 17 más que las señaladas a comienzos de esa última semana de clase.

Por otro lado avanza la vacunación en la población escolar. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el 50% de los menores granadinos de entre 5 y 11 años ha recibido al menos una dosis. La inmunización de los escolares comenzó justo cuando se implantó la necesidad de presentar el pasaporte Covid en los establecimientos de hostelería. Si esta medida se extiende -ya se ha prorrogado hasta finales de enero-, ¿estaría sobre la mesa exigir el certificado de vacunación en los comedores escolares? Ya se requiere en los comedores la UGR y cantinas de facultades y escuelas universitarias. Desde la Delegación de la Consejería de Salud y Familias se indica que "de momento no se contempla".