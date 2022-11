Un aumento del 40% de casos de bronquiolitis en Granada satura las urgencias pediátricas

Las urgencias pediátricas en Granada están un año más al borde del colapso, "como todos los años", según ha denunciado esta mañana a Granada Hoy el presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo, que ha cifrado en 400 los puestos de pediatras que quedan por cubrir en la región. La situación, apunta el sanitario, es habitual aunque no se esperaba una incidencia tan elevada de la bronquiolitis, una afección respiratoria que suele afectar a niños de unos tres años, a consecuencia de la falta de inmunidad de los más pequeños tras la pandemia. Esta visión choca con la de la Junta de Andalucía, que habla de situación "perfectamente controlada" en la comunidad, pero admite la existencia de un "ligero incremento" de pacientes por bronquiolitis en la provincia granadina.

"Es un comportamiento normal pero no sabíamos cómo iba a impactar esta falta de inmunidad de los niños tras las mascarillas", ha relatado Cantalejo a esta redacción, que añade que la bronquiolitis "ha cogido a una población 'virgen'" a la que le ha faltado inmunidad tras la retirada de los cubrebocas. "Los compañeros también dicen que está habiendo más casos, no sabes si más o menos que la media nacional, pero estamos en un 35-40% más de casos con respecto a antes de la pandemia", ha cifrado el dirigente del Sindicato Médico.

Colapso

Aun así, el médico estima que la situación de colapso en la urgencias pediátricas de Granada suele ser habitual en estas fechas, aunque en los años de coronavirus, precisamente por el uso de mascarillas y las restricciones en el acceso a las aulas de los niños, se había venido abajo esa incidencia. Precisamente lo que está pasando ahora es lo contrario, pero a la vez lo de siempre: los niños se ponen malos, aunque según Cantalejo, "con una mayor incidencia, mayor a antes de la pandemia".

Esto está llevando a una saturación de los servicios de urgencias pediátricas, ha confirmado el presidente del Sindicato Médico, aunque en momentos de pico y mayor frecuentación y "no a todas horas", aclara. La situación de colapso viene marcada por no solo la incidencia de la bronquiolitis, un hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones que suele afectar a los niños, y que viene provocada por la irrupción de algún tipo de virus.

Así, según fuentes consultadas por esta redacción, se está produciendo una confluencia en las zonas de emergencias pediátricas de varios virus. De un lado, la gripe estacional, que además "está pegando fuerte en niños", y diferentes virus respiratorios como el sincitial (que ya tuvo una incidencia importante el año pasado con el levantamiento de la restricción de mascarillas en centros escolares), y que están derivando los casos de bronquiolitis. Además, se están registrando infecciones leves de otros virus que causan gran incidencia, aunque a menor nivel que las citadas anteriormente. Los casos de Covid están siendo residuales.

"Estos virus han estado siempre pero con la pandemia habían perdido importancia, también por las mascarilla. Ahora, con el Covid remitido, están recuperando el espacio perdido", traslada Francisco Cantalejo tras consultar con médicos en activo. Esta "alta frecuenciación" en las urgencias pediátricas en Granada está llevando a una situación muy difícil para los profesionales sanitarios granadinos de esta rama, que en los últimos días han visto cómo se duplican las consultas habituales, pasando de las 20-25 habituales a cerca de 50, según las estimaciones ofrecidas por el Sindicato Médico.

A pesar de la situación de colapso en las urgencias pediátricas de Granada, en la provincia no quedan plazas de esta rama de la medicina por cubrir, aunque esa afirmación tiene sus matices ya que en dos de los cuatros distritos sanitarios de la provincia hay 25 puestos de pediatra que están siendo cubiertos por médicos de familia pero con formación específica en la atención de niños y bebés.

Según los datos ofrecidos por el Sindicato Médico en Granada, esta situación se está produciendo en las áreas Nordeste (comarcas de Guadix, Baza y Huéscar) y Sur (Costa Tropical y Alpujarra). En concreto en la primera hay quince pediatras disponibles de los que cuatro son especialistas y once son médicos de familia con formación específica, que "están cubriendo bien este puesto", en palabras de Cantalejo.

Mientras tanto, en la área de gestión sanitaria Sur, que engloba a la Costa y la Alpujarra, la situación se repite con once pediatras contratados y catorce médicos de familia realizando esta función. En total la zona está cubierta con 25 puestos. Es en los distritos Granada Metropolitano y Granada capital donde no se produce este problema, con algo más de sesenta pediatras específicos. En toda la provincia se cifra en 90 este tipo de médicos.

La Junta

Estas percepciones son contradichas por el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados de Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Luis Martínez, que ha pedido a la población que esté "muy tranquila" porque en la comunidad se cuenta "con los pediatras suficientes y recursos sanitarios necesarios" para abordar los casos que se producen de bronquiolitis y otras emergencias en niños.

En declaraciones difundidas por la Consejería, Martínez ha destacado que, a pesar del aumento en la incidencia desde el pasado fin de semana, los niveles están todavía "por debajo de la media" de todo el país y no se ha llegado a la situación de otras comunidades como País Vasco o Cataluña. "No estamos en niveles de alta frecuentación", ha añadido Martínez, que ha resaltado que los tratamientos "se están haciendo sobre la marcha" y que la mayoría de ellos no precisan hospitalización, por lo que las UCI están en una situación "holgada".

Con un total de 76.345 niños de entre 6 meses y 5 años vacunados contra la gripe a día de hoy en Andalucía, Martínez ha insistido en que se sigan solicitando las vacunas, ya que "terminan evitando enfermedades que después, por una razón u otra, se acaban complicando". "Todo lo que sea prevención va a beneficiarnos a nosotros y a nuestros hijos", ha dicho Martínez, que ha pedido que se acuda a los servicios sanitarios "cuando sea necesario".

En Granada fuentes de la Junta han hablado de un "ligero incremento" en el flujo de pacientes por bronquiolitis y han asegurado que la situación en las urgencias hospitalarias pediátricas está también bajo control. Las mismas fuentes han señalado que se conserva la plena capacidad de hospitalización, ya que la "gran mayoría" de los casos no se requiere el ingreso de los menores afectados por esta dolencia respiratoria.

Desde el hospital sevillano Virgen del Rocío se ha asegurado a Efe que han empezado a aumentar los casos pero que la mayoría de ellos se dan de alta sin necesidad de ingreso hospitalario, por lo que la presión asistencial no es elevada. Fuentes del centro sanitario han asegurado que éste cuenta con un plan de contingencia que prevé la ampliación de los recursos para situaciones de mayor presión que por el momento no se han alcanzado, así como que es pronto para saber si el reciente aumento se va a mantener o no en el tiempo.

En el Hospital Regional de Málaga las urgencias de Pediatría han aumentado un 20 por ciento por virus respiratorios, aunque solo un 2 por ciento de las mismas requieren ingreso, según el sistema de vigilancia centinela de infecciones agudas de Salud. Fuentes del centro sanitario han dicho a Efe que en este periodo cada año suele producirse un aumento de urgencias pediátricas, a excepción de los dos últimos debido al uso generalizado de la mascarilla por la pandemia de Covid-19.