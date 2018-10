El mapa de los autobuses, un documento ilegible y sin información de frecuencias

El pasado mes de junio el Ayuntamiento de Granada realizó una nueva transformación con estilo vintage de la movilidad. Con el lema "volver para avanzar" los granadinos recuperaron el número y recorrido de sus líneas más históricas: 9, 33, 21, 11 entre otras que tantos recuerdos traen a los vecinos. El problema es que este cambio, que grupos municipales de la oposición como Ciudadanos o Izquierda Unida consideran un despropósito no ha venido acompañado de una información demasiado transparente. Prueba de ello es las dificultades que presenta el plano de líneas que se puede consultar a día de hoy en la web de Rober y que es un auténtico ovillo de rayas de colores imposibles de seguir con el dedo para ver lo debería ser obvio, hacia donde discurre el autobús. "No se ve. Ni se leen los nombres de las calles, ni se diferencian bien los colores. Tampoco se puede adivinar el recorrido de algunas líneas (porque sí, aquí no se trata de ver, se trata de adivinar)", denunció en este sentido un usuario de Twitter recientemente. Pero hay más. Según explicó esta semana el concejal de Ciudadanos, Manuel Olivares, tampoco es posible conocer las frecuencias de los autobuses lo que, a su juicio, es una auténtica falta de transparencia ya que no se pueden realizar cálculos y ni comparativas entre lo que había antes y lo que existe tras la modificación.

Por otra parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura apostó por remunicipalizar el servicio, la gestión y la entidad pública, para coordinarlo con el sistema metropolitano de transporte mejorando la eficiencia y en movilidad sostenible y mejorar las condiciones económicas del transporte público en la ciudad. El edil recordó que la concesión termina en tres años por lo que la capital tiene tiempo para "crear esta estructura". En el próximo pleno IU preguntará por esta remunicipalización después de dar a conocer la oleada de sentencias en contra del Ayuntamiento por las que se pagan deudas millonarias a Rober mientras que los granadinos pagan un billete más caro y no reciben un mejor servicio.