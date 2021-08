Las autoescuelas de Granada acumulan 15.000 personas esperando el examen práctico

Las autoescuelas granadinas viven una situación de "desesperación" ante la imposibilidad de que sus alumnos puedan realizar las exámenes prácticos. Una problemática que se repite año tras año y que tiene en el punto de mira la gestión del funcionariado examinador actual, puesto que la demanda de pruebas prácticas supera por mucho a la capacidad de la Administración.

"Las autoescuelas tienen trabajo y la administración no nos deja trabajar", así lo resume el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada (APAG), José Blas Valero, que asegura que "tenemos un problema histórico de funcionarios". La situación de retraso en las examinaciones es tal que "tenemos en torno entre las diez y las quince mil personas esperando a realizar el examen práctico", explica Valero, que ejemplifica: "Una persona que apruebe la pista de moto mañana, como muy pronto se va a poder examinar en el mes de enero", es decir, la cola se puede prolongar mínimo cuatro meses para los nuevos examinados.

Desde la Asociación consideran que la imposibilidad de dar salida a los nuevos carnés se debe a que "no hay tasa de reposición de funcionarios ni examinadores" y apuntan a que no es una cuestión de las jefaturas de tráfico provinciales, sino que responde a "un problema de Hacienda a nivel nacional, que hace que estas colas se den en prácticamente todas las provincias".

Valero incide "la situación es de desesperación" puesto que "hay muchas empresas de transporte que están demandando conductores y, como no podemos examinarlos, estas personas no pueden empezar a trabajar". "Esta problemática es peor para las personas que necesitan el carné de camión, autobús o tráiler para poder trabajar, las empresas de transportes llaman desesperados por conductores y sólo podemos decir que no podemos mandar a nadie porque no los examinan", explica el presidente de la Asociación.

"Entendemos que durante los meses estivales, como es lógico, los examinadores se tienen que ir de vacaciones, pero lo que tiene que hacer la administración es dotar a la jefatura de tráfico de funcionarios suficientes para mantener el servicio" apuntan desde la Asociación sobre una problemática que se repite desde hace año.

Respecto al nuevo examinador que se ha incorporado a la jefatura de tráfico Valero apunta a que es una solución "insuficiente" porque aún hay muchos examinadores de vacaciones y el nuevo examinador en la provincia "es interino y se marcha a los seis meses".

Las autoescuelas han podido mantener su actividad desde la finalización del confinamiento domiciliario porque "no hemos tenido problemas, apenas ha habido contagios porque llevamos de manera exquisita todo el protocolo Covid" comenta Valero, que añade que "ha aumentado el nivel de demanda de permisos de conducir en los últimos meses, pero estamos atados de pies y manos porque nuestro trabajo no termina hasta que no lo termina la administración, sin exámenes, me quedo parado porque los alumnos no van a clase sin perspectiva de examen".

Actualmente, el 80 por ciento de las personas que se encuentran en la cola para realizar el examen práctico esperan para obtener el permiso de conducir ordinario, mientras que el resto son profesionales que "necesitan sus permisos para trabajar, al menos dos mil personas, es muy triste que haya tantas personas esperando para un carné profesional", concluye Valero.