Activado el aviso por bajas temperaturas en media provincia de Granada: 121 municipios afectados según la Aemet
Se esperan mínimas bajo cero durante la madrugada del lunes al Día de Reyes
Las zonas de Granada en las que se esperan nevadas este 5 de enero y el Día de Reyes
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para la madrugada del lunes al martes el aviso amarillo por bajas temperaturas en prácticamente la mitad de la provincia de Granada. Se esperan registros bajo cero y el aviso afecta a un total de 121 municipios, repartidos entre la cuenca del Genil y la comarca de Guadix y Baza.
La advertencia de la Aemet comienza a medianoche y termina a las 9 de la mañana del martes 6 de enero. Se espera frío intenso a consecuencia del descuelgue de una vaguada. Además, en la comarca de Guadix y Baza se mantiene de madrugada el aviso especial por nevadas que está activo desde el lunes 5 de enero. Se espera una acumulación de nieve de hasta tres centímetros, con la cota de nieve sobre los 1.200 metros para bajar a los 900.
Cuenca del Genil
- Agrón
- Albolote
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Beas de Granada
- Benalúa de las Villas
- Cacín
- Cájar
- Calicasas
- Campotéjar
- Cenes de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cúllar Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Dehesas Viejas
- Deifontes
- Dúdar
- Escúzar
- Fuente Vaqueros
- Gójar
- Granada
- Guadahortuna
- Güéjar Sierra
- Güevéjar
- Huétor de Santillán
- Huétor Tájar
- Huétor Vega
- Íllora
- Iznalloz
- Játar
- Jayena
- Jun
- Láchar
- Loja
- La Malahá
- Maracena
- Moclín
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Nívar
- Ogíjares
- Villa de Otura
- Peligros
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Píñar
- Pulianas
- Quéntar
- Salar
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Ventas de Huelma
- Villanueva Mesía
- Víznar
- Zafarraya
- La Zubia
- Las Gabias
- Vegas del Genil
- Zagra
- Valderrubio
- Domingo Pérez
Guadix y Baza
- Alamedilla
- Albuñán
- Aldeire
- Alicún de Ortega
- Alquife
- Baza
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benamaurel
- Caniles
- Castilléjar
- Castril
- Cogollos de Guadix
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cúllar
- Darro
- Dehesas de Guadix
- Diezma
- Dólar
- Ferreira
- Fonelas
- Freila
- Galera
- Gobernador
- Gor
- Gorafe
- Guadix
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Jerez del Marquesado
- La Calahorra
- Lanteira
- Lugros
- Marchal
- Orce
- Pedro Martínez
- La Peza
- Polícar
- Puebla de Don Fadrique
- Purullena
- Torre-Cardela
- Villanueva de las Torres
- Zújar
- Valle del Zalabí
- Morelábor
- Cuevas del Campo
Este aviso por frío sucede al activo este lunes por nevadas en la comarca del Baza y Guadix y por lluvias intensas en la zona del litoral. Para el día 6 no se esperan chubascos, lluvias que este lunes han motivado cambio de planes en numerosos municipios de la provincia con respecto a las cabalgatas de Reyes Magos.
También te puede interesar