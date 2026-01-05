Activado el aviso por bajas temperaturas en media provincia de Granada: 121 municipios afectados según la Aemet

Mapa con la variación de las temperaturas que se espera para el martes 6 de enero, Día de Reyes.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para la madrugada del lunes al martes el aviso amarillo por bajas temperaturas en prácticamente la mitad de la provincia de Granada. Se esperan registros bajo cero y el aviso afecta a un total de 121 municipios, repartidos entre la cuenca del Genil y la comarca de Guadix y Baza.

La advertencia de la Aemet comienza a medianoche y termina a las 9 de la mañana del martes 6 de enero. Se espera frío intenso a consecuencia del descuelgue de una vaguada. Además, en la comarca de Guadix y Baza se mantiene de madrugada el aviso especial por nevadas que está activo desde el lunes 5 de enero. Se espera una acumulación de nieve de hasta tres centímetros, con la cota de nieve sobre los 1.200 metros para bajar a los 900.

Cuenca del Genil

Agrón

Albolote

Alfacar

Algarinejo

Alhama de Granada

Alhendín

Arenas del Rey

Armilla

Atarfe

Beas de Granada

Benalúa de las Villas

Cacín

Cájar

Calicasas

Campotéjar

Cenes de la Vega

Cijuela

Cogollos de la Vega

Colomera

Cúllar Vega

Chauchina

Chimeneas

Churriana de la Vega

Dehesas Viejas

Deifontes

Dúdar

Escúzar

Fuente Vaqueros

Gójar

Granada

Guadahortuna

Güéjar Sierra

Güevéjar

Huétor de Santillán

Huétor Tájar

Huétor Vega

Íllora

Iznalloz

Játar

Jayena

Jun

Láchar

Loja

La Malahá

Maracena

Moclín

Monachil

Montefrío

Montejícar

Montillana

Moraleda de Zafayona

Nívar

Ogíjares

Villa de Otura

Peligros

Pinos Genil

Pinos Puente

Píñar

Pulianas

Quéntar

Salar

Santa Cruz del Comercio

Santa Fe

Ventas de Huelma

Villanueva Mesía

Víznar

Zafarraya

La Zubia

Las Gabias

Vegas del Genil

Zagra

Valderrubio

Domingo Pérez

Guadix y Baza

Alamedilla

Albuñán

Aldeire

Alicún de Ortega

Alquife

Baza

Beas de Guadix

Benalúa

Benamaurel

Caniles

Castilléjar

Castril

Cogollos de Guadix

Cortes de Baza

Cortes y Graena

Cúllar

Darro

Dehesas de Guadix

Diezma

Dólar

Ferreira

Fonelas

Freila

Galera

Gobernador

Gor

Gorafe

Guadix

Huélago

Huéneja

Huéscar

Jerez del Marquesado

La Calahorra

Lanteira

Lugros

Marchal

Orce

Pedro Martínez

La Peza

Polícar

Puebla de Don Fadrique

Purullena

Torre-Cardela

Villanueva de las Torres

Zújar

Valle del Zalabí

Morelábor

Cuevas del Campo

Este aviso por frío sucede al activo este lunes por nevadas en la comarca del Baza y Guadix y por lluvias intensas en la zona del litoral. Para el día 6 no se esperan chubascos, lluvias que este lunes han motivado cambio de planes en numerosos municipios de la provincia con respecto a las cabalgatas de Reyes Magos.