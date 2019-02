El Ayuntamiento, a un paso de la congelación del recibo del IBI

Si todo sale según lo previsto el recibo del IBI se congelará este año. Tanto el grupo municipal popular como Ciudadanos tienen previsto abstenerse hoy en la votación del último expediente de las Ordenanzas Fiscales en la comisión extraordinaria que tendrá lugar a las 13:00. De esta forma, el equipo de Gobierno logrará llevar a pleno esta propuesta con voto favorable. No obstante, el PSOE no las tiene todas consigo. Ya ha pasado, en ocasiones anteriores, que el resultado en la votación de la comisión no se ha repetido en el pleno por lo que, hasta el próximo viernes, la congelación del recibo no es definitiva.

La última propuesta que ha puesto el equipo de Gobierno socialista sobre la mesa es compensar la subida de la revisión de los valores catastrales con la bajada del tipo general en un 3% lo que supone congelar el recibo. Esta medida es la tercera que ha lanzado el equipo de Gobierno y ha sido posible gracias al aumento de los ingresos gracias a una mejora de la recaudación y un ahorro según se explicó en su día "por la adjudicación de contratos a la baja".

El problema es que, a este descenso del tipo general se contrapone una subida al 1% a 501 grandes empresas que no ha sido vista con buenos ojos por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Por este motivo los populares aseguran que hablarán con los empresarios para fijar su voto definitivo aunque hoy se abstendrán en la citada comisión que, en cierto modo, recoge parte de las peticiones del Partido Popular que exigía evitar a toda costa que subiera el recibo. Así lo explicó ayer el concejal del PP, Juan Antonio Fuentes, que acudirá hoy a la comisión.

En este sentido, el coordinador de campaña del PP a las municipales, César Díaz agregó ayer que no se puede gravar más a los empresarios en función del valor catastral pues ello no implica siempre una mayor facturación de las firmas. Díaz valoró positivamente que el PSOE haya mejorado el expediente para evitar una nueva subida del recibo tal y como habían solicitado. "Vamos a consultar a los empresarios para tener una visión pero, al menos, observamos que han sabido rectificar". El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, también puso el acento sobre este hecho. Aunque Ciudadanos también se va a abstener en la votación, Olivares criticó que se grave más a estas 501 empresas en algo que, a su juicio, supone "captar unos céntimos mientras se te escapan los euros".

El portavoz de Ciudadanos recordó que el equipo de Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que ha obtenido más ingresos de los esperados por lo que no se explica por qué hay que gravar más a las grandes empresas que son generadoras de empleo en una ciudad asolada por el paro. "El criterio que se utiliza es un error pues no se analizan los resultados. Nosotros pensamos que se debería analizar cada empresa y no establecer una subida general", dijo Olivares quien consideró que esta propuesta puede expulsar a empresas y grandes inversiones. No obstante, aseguró la abstención de Ciudadanos tanto en la comisión de hoy como en el pleno "tenemos que ceder ante un bien general", remarcó el concejal.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez explicó ayer que la agrupación va a apoyar el expediente. No obstante, aseguró que se "puede ir más allá de la propuesta presentada para bajar el tipo general hasta el punto de compensar la mitad de la subida del año pasado con el extra de ingresos". "Se podría compensar aún más", remarcó. Por otra parte, Gutiérrez lamentó que, existiendo otras vías para incrementar los ingresos, "no se hayan explorado".

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, explicó que su grupo municipal también apoyará el expediente en la comisión que se celebrará esta mañana. Según indicó "vamos a votar a favor porque de lo que se habla es de subir al 1% a los valores catastrales más altos y con ello reducir el tipo para que la subida de los valores catastrales no afecte al recibo". A su juicio, se trata de una medida de "progresividad fiscal que afectará especialmente a los inmuebles con el valor catastral más alto –por encima del millón de euros– que son propiedad de grandes superficies y de entidades bancarias".

Además, ello también beneficiará a pequeñas y medianas empresas pues el expediente contempla una disminución de hasta el 5% del tipo diferencial del IBI para 8.200 pequeñas y medianas empresas de la ciudad. En un principio grupos municipales como PP y Cs mostraron su total desacuerdo con el expediente y pusieron como línea roja que no subiera ningún recibo. Hoy, sin embargo, parece que el grupo municipal socialista logrará desbloquear este expediente en comisión extraordinaria. Aunque la última palabra la tendrá el pleno.