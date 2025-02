El Ayuntamiento de Granada pide paralizar la oposición a intendente de la Policía Local tras el caso de posibles amaños

Granada/Finalmente, cuatro días después, el Ayuntamiento de Granada ha pedido al tribunal de la oposición a la plaza de intendente de la Policía Local de la capital, que actualmente está en marcha y que no veían motivo para aplazar, su paralización después del estallido, durante esta semana, del caso de supuestos amaños en los exámenes de acceso y promoción del cuerpo de seguridad de los años 2019 y 2022. Así lo acaba de anunciar el Consistorio de la capital a través de un breve comunicado de prensa, en el que solo apunta "nuevas noticias publicadas en diferentes medios de comunicación" sin aludir en la nota que fueron agentes de la UDEF de la Policía Nacional quienes efectuaron los registros este pasado martes en las dependencias municipales de la Policía Local en la Huerta del Rasillo y mondragones y que motivaron una comparecencia de prensa de la propia alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, para anunciar la dimisión voluntaria del jefe de la policía local de Granada por todo este caso el miércoles.

En concreto, el comunicado dice que "el Ayuntamiento de Granada ha decidido plantear al tribunal de selección de la plaza de intendente de la Policía Local que se pueda aplazar el desarrollo del procedimiento". Y añade que "debe tenerse en cuenta que este Tribunal ha sido modificado" por parte de la propia corporación municipal de Granada, recordando asimismo que "está integrado por intendentes" de los ayuntamientos de las ciudades de Málaga y Linares, en la provincia de Jaén, además de funcionarios de la Junta de Andalucía. El propio lunes, ante de la llegada de la UDFE, se anunciaba el cambio de tribunal tras las presiones de sindicatos y oposición de paralizar las pruebas. Y se cambió la fecha del 20 de febrero al próximio 7 de marzo, defendiendo que el nuevo tribunal de fuera de la provincia podría seguir con un procedimiento selectivo sin sospecha.

En un primer momento, a pesar de los registros, el Ayuntamiento de Granada había decidido continuar con el proceso de elección de intendente que ahora ha solicitado paralizar. Es más, el concejal de Recursos Humanos, Vito Episcopo, anunció el lunes la puesta en marcha un "grupo de trabajo con sindicatos para analizar todos los procesos de selección de personal y que no pasen cosas como esta".

Y el miércoles la propia alcaldesa, preguntada expresamente por este medio sobre si seguía adelante la convocatoria una vez conocidos los registros de la UDEF y la salida del jefe policial que acababa de anunciar, dijo que no contemplaba paralizarlo porque "no se pueden paralizar las necesidades de la Policía Local con un procedimiento ya iniciado pero que no se habían iniciado las pruebas. Es mi decisión", zanjó. Pero a ese procedimiento aspiraba uno de los agentes investigados por el caso del presunto amaño y los audios conocidos por los medios. Entonces Carazo dijo que no había ninguna persona condenada aspirante pero han decidido lo contrario tres días después.

El caso estalló en la mañana del martes, cuando un grupo de la UDEF de la Policía Nacional efectuó registros en las instalaciones de la Policía Local de Granada, situadas en la Huerta del Rasillo, siguiendo la investigación del presunto caso de amaño en procesos de selección de personal en el que supuestamente está implicado el jefe de la Policía Local de Granada y otros agentes de la capital. Un proceso que afecta a las oposiciones y promociones de los años 2019 y 2022. También se practicaron registros en las oficinas municipales de Los Mondragones, donde está el área de Personal y de Informática, y en dependencias municipales también de los Ayuntamientos de Albolote y de Algarinejo.

Por este asunto, el jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, presentó su renuncia al cargo tras los registros relizados en el marco de la investigación judicial por supuestos amaños en los procesos de promoción interna y de oposiciones de este cuerpo de seguridad municipal. El mismo Avilés fue requerido en su presencia por los agentes de la Policía Nacional durante los registros. La investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada bajo secreto de sumario cuenta con seis agentes del cuerpo de seguridad municipal de la capital granadina investigados, que, a excepción del hasta ahora superintendente, siguen en sus puestos.

Ayer mismo, aun sin tener que ver con el caso de Granada, Albolote y Algarinejo, el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro decidió suspender el proceso de selección de un nuevo agente que tenía en marcha, según ha comunicado el propio Consistorio, al albergar sospechas de que el concurso pueda haber estar alterado. Los hechos fueron asimismo comunicados por el Ayuntamiento de la localidad costera a la Fiscalía de Granada.