La mayoría de los bares de Granada no abrirán el 10 de mayo pese al plan de desescalada

Quien esté haciendo planes para volver a los bares el 10 de mayo a lo mejor se encuentra con las persianas de su restaurante favorita cerradas, siempre en el caso de que Granada cumpla con los requisitos de contención de la pandemia del coronavirus para entrar en este escenario. Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, se ha mostrado contrariado por el plan de desescalada presentado por el Gobierno que, en su opinión, aboca al sector a seguir cerrados y acumulando pérdidas.

"Una apertura limitada al 30% de las terrazas no nos da sustento, es inviable económicamente abrir en estas condiciones", ha subrayado el presidente de los hosteleros. "No se han solucionado los ERTEs graduales para que las empresas podamos ir adaptándonos poco a poco a este escenario, tampoco las moratorias de los alquileres que se han regulado para los particulares pero no para las empresas, son una serie de circunstancias insostenibles para nosotros, porque obviamente no se puede abrir un restaurante con todo lo que conlleva si, de una terraza de seis mesas, sólo se puede dar servicio en dos", ha lamentado García.

Además existe el añadido del protocolo sanitario que tendrán que cumplir los locales de restauración y la compra de EPIs, mascarillas y geles para el personal. "El Gobierno no ha tenido en cuenta a un sector que cuenta con más de 1,6 millones de trabajadores en España y en el caso de Granada es parte fundamental de la economía porque apenas existe tejido industrial", ha recalcado García sobre un sector que en Granada da empleo directo a 16.000 personas, más lo que genera en los proveedores.

El propio García descarta abrir su propio negocio en este escenario y "prácticamente el cien por cien de los socios ya nos ha trasladado que no pueden abrir".

En cuanto a la apertura de los hoteles, Gregorio García se ha mostrado también crítico con el plan del Gobierno ya que, con la movilidad entre provincias prohibida, "¿quién va a dormir en un hotel si además se han prohibido los espacios comunes?".

En este sentido, desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada trasladan que todas las instituciones de ámbito local, caso de la Diputación, el Ayuntamiento de la capital o la Delegación de la Junta han atendido sus peticiones, pero "el Gobierno central ha pasado de nosotros". Y aunque las medidas que sugirió la Junta al Gobierno están en stand-by, García también se ha mostrado crítico con los horarios estrictos de media hora para desayunar y una hora y media para el almuerzo. "¿Si un arroz tarda treinta minutos voy a levantar de su mesa a los comensales en mitad de la comida aunque no hayan terminado?", se pregunta.

Además, Gregorio García tampoco cree que la apertura de la Alhambra el 26 de mayo si se cumplen las condiciones puede ser una inyección para el sector, ya que abrirá a un tercio de su capacidad y la movilidad seguirá estando limitada. "No nos queda otra que seguir cerrados a ver qué pasa e instar al Gobierno paera que nos atienda", ha señalado García, que se muestra expectante con la fase 3 de la desescalada, cuando se pueda ya entrar a los establecimientos con las limitaciones ya anunciadas, como no permitir más de cuatro comensales en una misma mesa. "Y si viene una familia de seis personas a quién separamos, ¿ a los niños, a los abuelos?". "Estamos en un escenario muy complicado", concluye.